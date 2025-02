PSV en Feyenoord hebben twee mogelijke tegenstanders in achtste finale Champions League

PSV en Feyenoord zullen in de achtste finale van de Champions League uitkomen tegen Arsenal of Inter. Vrijdagmiddag moet de loting uitwijzen welke van de twee ploegen uit de koker komt voor de twee Nederlandse deelnemers.

Tijdens de loting voor de tussenronde, op 31 januari, werd al bepaald dat de winnaars van de tweeluiken AC Milan - Feyenoord en Juventus - PSV zouden spelen tegen Inter of Arsenal. Deze week wisten Feyenoord en PSV allebei hun Italiaanse opponent uit te schakelen. Voor een van de twee ploegen volgt nu nóg een tegenstander uit de Serie A.

Feyenoord zou bij een loting tegen Inter meteen terugkeren in San Siro. De Rotterdammers kunnen in dat geval leunen op goede herinneringen. Niet alleen was Feyenoord er dinsdagavond te sterk voor AC Milan, ook wonnen de Rotterdammers er in 1970 hun enige Europacup I-trofee, door Celtic te verslaan. In 2002 kende Feyenoord ook succes in het iconische stadion, door Inter met 0-1 te verslaan in de eerste ontmoeting in de halve finale van de UEFA Cup.

De Champions League-loting vindt vrijdagmiddag om 12.00 uur plaats in het Zwitserse Nyon.

