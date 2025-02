‘Schaamteloze’ post PSV over Lang valt compleet verkeerd bij fans: ‘Verwijder dit’

PSV heeft dinsdagmiddag de woede van de eigen fans op de hals gehaald met een post over . De Eindhovenaren maken een zwakke reeks door in de Eredivisie en de aanvaller deelt mee in de malaise, terwijl hij onlangs ook al meermaals in de clinch lag met de fans van PSV.

Halverwege januari kreeg Lang het aan de stok met de PSV-supporters in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle (3-1), waarbij de aanvaller een wegwerpgebaar maakte naar het uitvak en ook zijn medespelers probeerde te behoeden de meegereisde fans te bedanken. In de thuiswedstrijd tegen Willem II (1-1) deed hij zijn vinger voor zijn mond om de supporters tot stilte te manen. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad loopt het al langer niet zo lekker tussen Lang en de fans van PSV, zowel op het veld als daarbuiten.

Dinsdagmiddag besluit PSV op X de steun uit te spreken aan het adres van Lang. De Eindhovenaren plaatsen twee afbeeldingen van de buitenspeler in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-2), met daarbij het bijschrift: ‘Zonder wrijving geen glans’. Daarmee refereert de regerend landskampioen aan de conflicten tussen Lang en de supporters en geeft de club aan dat deze obstakels er juist voor moeten zorgen dat PSV groeit.

De fans van de Eindhovenaren zijn niet te spreken over de post van hun favoriete club. “Als er wat meer glans was, was er ook niet zo veel wrijving”, reageert een supporter. “Wat lees ik nu weer?”, vraagt een ander zich af. “Welke glans? Verwijder deze tweet a.u.b.”, stelt een derde. Weer een volgende fan noemt de post ‘schaamteloos’. Ook zijn er fans die besluiten ‘glans’ op een andere manier op te vatten. Glans is namelijk de Latijnse benaming voor 'het ronde uiteinde van de menselijke penis', waarmee ze Lang dus een ‘eikel’ noemen.

