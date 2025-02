Bosz kan lachen niet inhouden na vraag over Farioli en Ajax

Een Italiaanse journalist maakt Peter Bosz dinsdag aan het lachen tijdens de persconferentie van PSV, dat zich voorbereidt op de return tegen Juventus. De trainer wordt gevraagd of hij zich meer zorgen maakt om de aankomende tegenstander, óf om het Ajax van Francesco Farioli.

PSV is na de winterstop bezig met een moeizame serie in de Eredivisie. De regerend landskampioen verspeelde in zes competitiewedstrijden sinds de jaarwisseling al elf punten, en is inmiddels op de ranglijst voorbijgestoken door de rivaal uit Amsterdam. In de Champions League leken de Eindhovenaren vorige week op weg naar een remise in Turijn, maar Juventus greep via Francisco Conceição in de slotfase alsnog de overwinning: 2-1.

Een Italiaanse journalist vraagt Bosz dinsdag of hij zich meer zorgen maakt over Juventus of over Farioli en Ajax. De trainer van PSV kan een lach niet onderdrukken en antwoordt uiteindelijk schertsend: "Ik ben heel bang voor beiden. Héél bang. Juventus én Farioli. Want Juventus is een fantastische club, en Farioli staat bovenaan in Nederland", aldus Bosz.

Is Peter Bosz banger voor Juventus of Farioli ⁉️🇮🇹 — ESPN NL (@ESPNnl) February 18, 2025

