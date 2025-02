Drie PSV-spelers onzeker voor Juventus-thuis: 'Gaan zo kijken of ze mee kunnen trainen'

PSV-trainer Peter Bosz kent nog drie vraagtekens in zijn selectie, die morgen (woensdag) in Eindhoven de return tegen Juventus in de tussenronde van de Champions League speelt. De trainer gaat dinsdag ook in op vragen over de matige serie die zijn elftal in de Eredivisie doormaakt én over de eventuele komst van een tweede spits achter Luuk de Jong, aangezien Ricardo Pepi dit seizoen niet meer in actie zal komen.

PSV moet in het eigen Philips Stadion een 2-1 nederlaag, geleden in de heenwedstrijd in Turijn, zien goed te maken. "Ik weet nu nog niet of Rick Karsdorp, Armando Obispo en Olivier Boscagli mee kunnen doen. We gaan zo kijken of ze mee kunnen trainen", zegt Bosz dinsdag op het persmoment. Clubwatcher Rik Elfrink lijkt even later een deel van het antwoord te geven: "Bij PSV kan Boscagli weer meetrainen en dat ziet er richting Juventus dus nog niet zo slecht uit", schrijft de journalist van het Eindhovens Dagblad op X. "Alleen Malik Tillman, Sergiño Dest en Ricardo Pepi zijn er sowieso niet bij", houdt Elfrink de optie open dat ook Karsdorp en Obispo woensdag van de partij zijn.

Bosz duidelijk over matige serie PSV: 'Topclub onwaardig'

In de Eredivisie maakt PSV een moeizame indruk sinds de winterstop. Van de zes competitiewedstrijden die de regerend landskampioen speelde sinds de jaarwisseling werd alleen het thuisduel met NAC Breda omgezet in een overwinning (3-2). Ajax is PSV inmiddels dan ook voorbijgestreefd op de ranglijst en staat nu met een voorsprong van twee punten én een wedstrijd minder gespeeld bovenaan. Bosz windt er geen doekjes om: "Het is wel een topclub onwaardig als je zoveel punten achter elkaar verspeelt." Toch put de oefenmeester ook moed uit het 2-2 gelijkspel met FC Utrecht van afgelopen zaterdag. In die wedstrijd heeft Bosz 'wel weer een PSV gezien dat ik wil zien', al resulteerde dat niet in een zo gewenste overwinning. "Alleen het resultaat was niet goed", stelt Bosz dan ook.

Haalt PSV nog een vervanger voor Pepi? 'Het kan nog wel, maar ik denk het niet'

Bosz wordt tevens gevraagd naar de stand van zaken rond de zoektocht naar een eventuele vervanger van Pepi, die vlak voor het einde van de transferperiode geblesseerd raakte in het afsluitende duel in de competitiefase van de Champions League, waarin (een veredeld B-elftal van) Liverpool met 3-2 werd verslagen. PSV probeerde op Deadline Day nog zaken te doen met FC Utrecht, maar kwam niet tot overeenstemming over een transfer van Noah Ohio. Spaanse media meldden enkele dagen na het verstrijken van de deadline dat de clubloze Lucas Pérez (36), oud-speler van onder meer Arsenal, een toenaderingspoging vanuit Eindhoven zou hebben afgewezen. "Volgens mij loopt er nu niks", zegt Bosz, die dan ook niet verwacht dat hij nog een alternatief voor De Jong krijgt dit seizoen. "Het kan nog wel, maar ik denk het niet."

