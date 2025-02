'PSV krijgt nul op het rekest van voormalig Arsenal- en West Ham United-spits'

PSV heeft een blauwtje gelopen in de zoektocht naar een nieuwe spits. Volgens diverse Spaanse media, waaronder AS en Marca, zou een voorstel van de Eindhovenaren hebben afgewezen. De 36-jarige spits is sinds 22 januari clubloos, nadat zijn contract bij Deportivo La Coruña werd ontbonden.

PSV-trainer Peter Bosz heeft na de blessure van Ricardo Pepi met de Luuk de Jong nog maar één volwaardige spits voor het eerste elftal tot zijn beschikking. De Amerikaan raakte in het Champions League-duel met Liverpool geblesseerd aan zijn knie. Deze vrijdag werd bekend dat na de operatie is gebleken dat Pepi er tot het einde van het seizoen uitligt.

Een lange absentie van Pepi werd al gevreesd, waardoor technisch directeur Earnest Stewart in de winterse transferperiode opzoek ging naar een vervanger voor de 23-jarige in Texas geboren spits. Loum Tchaouna (Lazio) en Noah Ohio (FC Utrecht) werden gepolst, maar beide opties konden al snel doorgestreept worden.

Perez ziet overstap niet zitten

Volgens Spaanse berichtgeving zou Stewart een lijntje hebben uitgeworpen naar Pérez, die in het Philips Stadion een contract voor anderhalf jaar had kunnen tekenen. De ervaren spits, in het verleden onder meer actief bij Arsenal en West Ham United, zag een overstap vanwege 'persoonlijke omstandigheden' niet zitten.

Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, heeft op X gereageerd op de Spaanse geruchten. "In Spanje wordt gemeld dat PSV achter de 36-jarige Lucas Pérez aan heeft gezeten. Hij is transfervrij. Op dit moment nog geen deal in ieder geval."

