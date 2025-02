De Telegraaf ziet PSV een 'enorm risico' nemen en vreest 'gitzwart scenario' voor Peter Bosz

PSV hoopte zich in de laatste dagen van de voorbije transferwindow nog te verzekeren van een nieuwe spits, maar slaagde er uiteindelijk niet in om een stand-in van binnen te halen. Dat kan de huidige koploper van de Eredivisie ‘sportief duur komen te staan’. Zo schrijft Jeroen Kapteijns van De Telegraaf althans. De verslaggever wijst op het feit dat De Jong door de voorlopige absentie van Ricardo Pepi noodgedwongen meer speelminuten zal gaan maken en dat vergroot de kans op fysieke klachten. Een blessure van De Jong zou volgens Kapteijns een ‘gitzwart scenario’ zijn voor Peter Bosz.

De centrumspits was in het afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers in het elftal van trainer Bosz en had een heel groot aandeel in de eerste landstitel sinds 2018. De Jong is ook in de huidige jaargang van grote waarde voor zijn ploeg. Niet alleen is hij nog altijd de aanvoerder en daarmee absolute leider van PSV, ook bewijst hij nog altijd een neusje voor het doel te hebben. Zo staat hij na achttien competitiewedstrijden op tien doelpunten, waar hij ook al vijf keer fungeerde als aangever. Door de stormachtige ontwikkeling en vele doelpunten van Pepi was er even sprake van een spitsendiscussie in Eindhoven, maar Bosz zag geen moment reden om De Jong uit zijn ploeg te halen.

De komende periode zal Bosz zijn centrumspits al helemaal niet (snel) op de bank plaats laten nemen. “De spieren en gewrichten van De Jong worden de komende tijd angstvallig in de gaten gehouden door PSV-trainer Bosz. In het loodzware programma, met nog altijd een strijd op drie fronten, komt het wat de spitspositie betreft allemaal op de schouders van de 34-jarige routinier terecht”, zo schrijft Kapteijns vrijdagmorgen. Daarmee doelt hij uiteraard op de blessure van Pepi, die de komende maanden buitenspel staat. “De zoektocht naar een extra spits om het wegvallen van Pepi met een ernstige knieblessure op te vangen heeft niets opgeleverd en daarmee neemt PSV een enorm risico, dat de club sportief duur kan komen te staan. Het is een keuze die moeilijk te begrijpen is, gezien de grote belangen die er op het spel staan.”

Geen Ohio

PSV hoopte zich op de slotdag van de transferwindow nog te versterken met Noah Ohio, maar de Eindhovenaren kwamen er niet uit met diens werkgever FC Utrecht. Een stand-in van De Jong kwam er dus niet. “In zijn zeventiende seizoen als profvoetballer staat De Jong er fysiek goed op, maar een ongeluk zit in een klein hoekje hebben de blessures van Pepi en Malik Tillman wel laten zien”, zo schrijft Kapteijns. Naast Pepi staat ook Tillman voorlopig aan de kant met een blessure. “De huidige situatie vergroot ook nog eens de kans op fysieke malheur bij de aanvalsleider, want waar die in de eerste seizoenshelft regelmatig een wedstrijdje rust kon krijgen ten faveure van Pepi en daarmee het intensieve programma goed vol kon houden, is dat nu ook moeilijker omdat er geen directe vervanger beschikbaar is. Daardoor zal De Jong noodgedwongen de komende periode meer speelminuten gaan maken”, zo klinkt het.

Voor PSV wacht een cruciale periode. Na het 3-3 gelijkspel tegen NEC is PSV nog wel koploper in de Eredivisie, maar de voorsprong op Ajax is geslonken tot twee punten. Bovendien hebben de Amsterdammers nog een wedstrijd tegoed. In de Champions League wacht het tweeluik met Juventus: op 11 februari is de heenwedstrijd in Turijn, acht dagen later de return in het Philips Stadion. Tussendoor speelt de ploeg van Bosz competitiewedstrijden tegen Willem II en FC Utrecht. Volgens Kapteijns is het cruciaal dat De Jong fit blijft. “Een blessure van de aanvoerder zou een gitzwart scenario zijn voor Bosz. De gedachten gaan terug naar de herfst van 2022, het seizoen met Ruud van Nistelrooij als trainer van PSV, toen de Brabanders ook geen directe back-up hadden achter De Jong. Nadat die tegen Rangers FC een kuitblessure opliep, waarmee hij tweeënhalve maand zoet was, volgde een tombola in de spits met Cody Gakpo, Xavi Simons, Ismaël Saibari en Guus Til als invalkrachten in de punt van de aanval.”

