Streep door de rekening voor PSV: smaakmaker maanden uitgeschakeld met knieblessure

PSV zal het voorlopig moeten stellen zonder , zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Amerikaanse spits heeft een knieblessure opgelopen in het Champions League-duel met Liverpool (3-2) en zal naar verwachting meerdere maanden uitgeschakeld zijn.

PSV zal de komende tijd geen beroep kunnen doen op Pepi. De Amerikaan heeft volgens Elfrink een knieblessure opgelopen die hem de komende tijd aan de kant zal houden. De journalist meldt dat het géén blessure is waardoor de spits negen maanden aan de kant zal staan, maar hij moet wel een groot deel van het restant van het seizoen missen.

Voor Pepi betekent dit dat hij deze winter in Eindhoven zal blijven. De aanvaller stond in de belangstelling van West Ham United, dat naar verluidt in ieder geval 35 miljoen euro voor hem over had. Die transfer zal nu niet doorgaan. Pepi kwam woensdagavond nog zo’n 75 minuten in actie voor PSV tegen Liverpool, waarbij hij een keer wist te scoren.

Ook voor Peter Bosz is de absentie van Pepi een flinke aderlating. De spits wist de afgelopen maanden erg makkelijk te scoren. De komende cruciale weken zal PSV het dus zonder zijn doelpunten moeten doen. Volgende week spelen de Eindhovenaren in eigen huis tegen Feyenoord in de KNVB Beker, terwijl in de weken erna het tweeluik met de Rotterdammers of Juventus in de tussenronde van de Champions League op het programma staat. In de Eredivisie heeft PSV een voorsprong van vier punten op nummer twee Ajax, maar de Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Heel vervelend nieuws voor PSV: Ricardo Pepi heeft een knieblessure opgelopen en is voorlopig uitgeschakeld. Straks meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 30, 2025

