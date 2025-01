PSV houdt door opvallende timing PSG minimaal bedrag over aan megatransfer Simons

PSV houdt minder geld over dan gehoopt aan de megatransfer van van Paris Saint-Germain naar RB Leipzig, dat meldt het Eindhovens Dagblad. De Oranje-international werd het afgelopen anderhalf jaar door de Franse grootmacht verhuurd aan de Duitse club en zal nu een contract ondertekenen tot medio 2027. De timing hiervan is opvallend.

In de zomer van 2022 was het de bedoeling dat Simons op huurbasis van PSG naar PSV zou gaan. Uiteindelijk kwam er een andere deal uit de onderhandelingen tussen de Franse topclub en de Eindhovenaren. PSV wist Simons transfervrij te binden tot medio 2027, maar de Parijzenaren hadden wel een terugkoopclausule van zes miljoen euro te bedingen. Aanvankelijk werd het bestaan van deze clausule niet herkend of erkend door PSV.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bosz na PSV-zege op Liverpool boos op spelersgroep: 'Ik had ze afgezaagd tot onder de knie'

Nadat Simons in het seizoen 2022-2023 een stormachtige ontwikkeling doormaakte bij PSV, besloot PSG om de buitenspeler annex aanvallende middenvelder weer op te eisen. De Franse topclub maakte gebruik van de terugkoopclausule van zes miljoen euro, waardoor PSV weinig poten had om op te staan.

LEES OOK: West Ham United meldt zich ook bij PSV en komt 'zeker' terug met 35 miljoen euro

Bij de verkoop van Simons aan PSG in 2023 bedong PSV een doorverkooppercentage, zodat het kon meeprofiteren van een toekomstige transfer van de jongeling. Door de 21-jarige rechtspoot eerst te verhuren aan Leipzig is en pas nu definitief te verkopen, lijkt PSG te hebben gewacht totdat de termijn van het doorverkooppercentage was verlopen. Daardoor houdt PSV aanzienlijk minder over aan de transfer van Simons dan het op voorhand had gehoopt.

PSV loopt flink wat geld mis

Volgens buitenlandse media is de termijn van het 'stevige' doorverkooppercentage verlopen, waardoor PSV flink wat geld misloopt. Wel hebben de Eindhovenaren nog recht op een solidariteitsvergoeding. Deze bedraagt ongeveer 0,5 procent van de transfersom. Naar verluidt maakt Simons voor zo'n vijftig miljoen euro de definitieve overstap naar RB Leipzig, al kan de transfersom oplopen tot tachtig miljoen euro. PSV kan dus rekenen op een bedrag tussen de 250.000 en 400.000 euro. Het is onwaarschijnlijk dat er nog een bedrag uit het doorverkooppercentage voortvloeit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Borst vindt dat PSV-spelers 'geilheid' kwijt zijn en weet waar de 'ellende' begon

Hugo Borst weet precies in welke wedstrijd het verval bij PSV werd ingezet.