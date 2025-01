Bosz na PSV-zege op Liverpool boos op spelersgroep: 'Ik had ze afgezaagd tot onder de knie'

PSV-trainer Peter Bosz heeft zich in de slotfase van de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool geërgerd aan het spel van zijn ploeg. Bij een 3-2 voorsprong deden de Eindhovenaren aan 'gallery play' om daarbij de tegenstander te kleineren. Daar is de oefenmeester niet van gediend.

"Ik vind het verschrikkelijk, daar irriteer ik me echt kapot aan. Dat was niet respectvol naar de tegenstander. Ik vond het misplaatst. Niet doen”, is het kritische oordeel van Bosz op de persconferentie. "Het is een soort van rondootje dat ze spelen, met een hakje en een no look pass. Als ik daar in had gestaan... Nou, ik had ze afgezaagd tot onder de knie.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: West Ham United meldt zich ook bij PSV en komt 'zeker' terug met 35 miljoen euro

Een van de spelers die het initiatief nam voor het zogenaamde 'gallery play' was Johan Bakayoko. De Belgische vleugelaanvaller van PSV liet op de persconferentie al weten dat trainer Bosz daar minder enthousiast over zou zijn. "Hij houdt meer van efficiënt voetbal, ik vind dat ‘gallery play’ af en toe ook wel mag. Daar komen de mensen ook voor naar het stadion. Je zag hoe het publiek er op reageerde.”

LEES OOK: Veerman geeft ploeggenoot veeg uit de pan: ‘Dit zeg je eigenlijk niet in een interview’

Bosz komt erop terug bij spelersgroep

Bosz zelf werd op de persconferentie geconfronteerd met de woorden van Bakayoko. Volgens de 61-jarige oefenmeester is het laatste woord hierover dan ook nog niet gezegd. "Dan kent hij mij langzamerhand wel goed. Ik ga hier inderdaad nog op terugkomen richting de spelers.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Clubiconen walgen van Noa Lang: 'Waar is die jongen mee bezig?'

Twee absolute PSV-iconen hebben het helemaal gehad met Noa Lang.