West Ham United meldt zich ook bij PSV en komt 'zeker' terug met 35 miljoen euro

PSV moet in de laatste dagen van de transferwindow niet enkel rekening houden met een vertrek van , maar ook met een transfer van . West Ham United heeft het oog laten vallen op de Amerikaanse spits van de koploper van de Eredivisie, die een eerste voorstel van de Engelsen om hem te uren met een verplichte optie tot koop van 25 miljoen euro heeft afgewezen. Dat meldt Fabrizio Romano en wordt bevestigd door clubwatcher Rik Elfrink, die verwacht dat West Ham met een verbeterde aanbieding zal terugkomen.

PSV sloot de competitiefase van de Champions League woensdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Liverpool. De formatie van coach Peter Bosz boekte een knappe 3-2 overwinning, waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor Pepi. De Amerikaan tikte zijn ploeg vlak voor rust op voorsprong en maakte daarmee alweer zijn zeventiende treffer van dit seizoen in alle competities. De prestaties van de spits blijven dus niet onopgemerkt. Romano meldde in de nacht van woensdag op donderdag dat West Ham United zich officieel heeft gemeld bij PSV voor de komst van Pepi. De Premier League-club diende een voorstel in om de aanvaller in eerste instantie op huurbasis over te nemen, vooraleer hem in de zomer te kopen voor een totale transfersom van 25 miljoen euro.

Dat voorstel heeft PSV echter van tafel geveegd, zo wist Romano te melden en wordt donderdagmorgen bevestigd door Elfrink. Volgens de verslaggever van het Eindhovens Dagblad vindt de regerend kampioen van Nederland het bod van West Ham United ‘bij lange na niet genoeg’. “Hoe het bod is opgebouwd, is niet bekend. Vaak wordt het hoofdbedrag over meerdere jaren (vijf jaar zelfs) uitgesmeerd en zit er een behoorlijk bonusbedrag in, dat nog onzeker of enigszins onzeker kan zijn”, zo schrijft Elfrink. De clubwatcher verwacht overigens wel dat West Ham zich nóg een keer gaat melden bij PSV. “West Ham zal terugkomen met 35 miljoen euro, is nu al duidelijk. Het is een gigantisch bedrag voor een spits die maar weinig actief is, maar wel ongelooflijk veel indruk maakt. Pepi verklaarde eerder deze maand dat hij de intentie heeft om in Eindhoven bij te tekenen bij PSV, maar dat plan is toch nog even in de ijskast gezet”, zo klinkt het.

Dit betekent echter niet dat PSV zomaar bereid is mee te werken aan een vertrek van Pepi. Sterker nog: Elfrink verwacht dat technisch directeur Earnest Stewart ook bij een aanbieding van 35 miljoen euro ‘geen zaken zal willen doen’. “Stewart heeft ongelooflijk veel vertrouwen in de Amerikaan en rekent op een grote voetbaltoekomst voor hem. De net 22-jarige Pepi is ook de spits van ‘Team USA’ en PSV denkt dat hij nog weleens veel meer waard zou kunnen worden in de komende periode”, aldus Elfrink.

🚨⚒️ EXCLUSIVE: West Ham submit official bid for USMNT striker Ricardo Pepi worth €25m package, loan with obligation to buy.



Understand PSV Eindhoven have rejected the proposal. 🇺🇸 pic.twitter.com/l8AZkZiiXk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025

West Ham United werd vorige week nog nadrukkelijk gelinkt aan de komst van Brian Brobbey. De Oost-Londenaren meldden zich vrijdag officieel bij Ajax en dienden een voorstel in om de spits in eerste instantie op huurbasis over te nemen, waarbij de Amsterdammers meer dan dertig miljoen euro aan ‘toekomstige betalen’ tegemoet zouden zien. Dat bod werd door Ajax echter resoluut van tafel geveegd. De huidige nummer twee van de Eredivisie zou bereid zijn mee te werken aan een vertrek van Brobbey, maar dan moet wel de ‘absolute hoofdprijs’ betaald worden.

