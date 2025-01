‘Zieke’ Noa Lang is vlak voor PSV - NAC met hele andere dingen bezig

ontbreekt zaterdagavond (18.45 uur) bij PSV in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De aanvaller is naar verluidt ziek, maar is ruim een uur voor de aftrap wel actief op Instagram.

Trainer Peter Bosz kan zaterdagavond tegen NAC niet beschikken over Lang. De linksbuiten ontbreekt vanwege ziekte in de wedstrijdselectie van de koploper, meldde onder anderen journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

LEES OOK: Noa Lang doet zijn imago eer aan met lyrics in nieuw nummer

Lang geeft om 17.37 uur, een uur en acht minuten voor de aftrap van PSV - NAC, een teken van leven op Instagram. De aanvaller repost op Instagram Stories een video van artiestmanager van Brahim Fouradi, die Lang feliciteert met het behalen van een nummer één-hit met zijn nieuwste nummer 'Waka'.

Lang lanceerde het nummer Waka vrijdagnacht samen met rapper Emms, die onderdeel is van Broederliefde. Het is na 'Damage' en '7K Op Je Feestje' het derde succesnummer van Lang, die 'Noano’ als artiestennaam gebruikt.

Bij PSV is Noa Lang ziek. En De Jong start volgens de eerste geluiden als spits. Saibari start nog niet. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 25, 2025

