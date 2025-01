Opstelling PSV: Bosz heeft zieke Saibari terug maar ziet andere basisspeler met griep afhaken

De opstelling van PSV voor het thuisduel met NAC Breda van zaterdagavond is bekend. Trainer Peter Bosz voert na de Europese opsteker van afgelopen dinsdag twee wijzigingen in zijn basisformatie door. Waar Ismail Saibari na ziekte terugkeert in de wedstrijdselectie van PSV, is het nu die om die reden ontbreekt bij de koploper van de Eredivisie.

PSV zette midweeks een grote stap richting de tussenronde van de Champions League. De 2-3 zege op Rode Ster Belgrado was niet alleen Europees gezien meer dan welkom; in eigen land is PSV immers niet bepaald lekker uit de winterstop gekomen. In het bekertoernooi moest er een verlenging aan te pas komen om Excelsior op de knieën te dwingen (5-4), terwijl in de Eredivisie punten werden gemorst tegen AZ (2-2) en PEC Zwolle (3-1). De voorsprong op nummer twee Ajax - dat dit weekend niet in actie komt - bedraagt daardoor nog slechts één enkel punt, waardoor PSV de koppositie kwijt dreigt te gaan raken als er niet wordt afgerekend met NAC.

Walter Benítez behoudt zijn plaats onder de lat, in de verdediging worden ook Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior gehandhaafd. Het middenveld blijft eveneens ongewijzigd, wat inhoudt dat Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til mogen starten tegen NAC. Ismail Saibari, die in Belgrado wegens ziekte ontbrak, is terug bij de selectie maar begint op de bank.

Zieke Noa Lang moet NAC-thuis laten schieten

Voorin voert Bosz noodgedwongen een wijziging door. Waar Saibari terug is, ontbreekt Noa Lang zaterdag namelijk vanwege ziekte in de PSV-selectie, zo melden verschillende journalisten waaronder PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Op Langs positie links voorin mag de ervaren Kroaat Ivan Perisic - die niet speelgerechtigd is voor de Champions League - daarom starten. Luuk de Jong blijft gehandhaafd in de spits, terwijl Johan Bakayoko zijn basisplaats op de rechtervleugel behoudt.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Veerman, Tili; Bakayoko, De Jong, Perisic

