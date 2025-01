Van Halst hard voor twee PSV'ers: 'Dit is echt een basisfout'

Jan van Halst toont zich na de ontsnapping van PSV tegen Rode Ster Belgrado uiterst kritisch op en . Eerstgenoemde kreeg vlak na rust een directe rode kaart, waarna PSV een 0-3 voorsprong nog zag slinken tot 2-3, maar de voorsprong uiteindelijk tóch over de streep kon trekken.

PSV ging met een riante voorsprong aan de thee, maar vijf minuten na rust kon Flamingo inrukken na een (nauwelijks waarneembare, maar toch) overtreding op tegenstander Nemanja Radonjic. In de studio van Ziggo Sport stipt analist Youri Mulder aan dat Flamingo onnodig risico nam: "Die bal gaat richting achterlijn en de vraag is of het het ontnemen van een directe doelkans is, dat is de vraag. Het is wel heel dom verdedigd van Flamingo, die hapt daar en gaat er zó in. En ik denk dat Ledezma er in de rugdekking nog bij komt, die kan dat nog herstellen."

Van Halst is minstens zo duidelijk in zijn oordeel: "Dit echt een basisfout bij het verdedigen, Youri", zegt de voormalige middenvelder. "Als je één tegen één staat moet je nooit happen. Óf je neemt het risico dat je zo'n overtredinkje moet maken waardoor ze een rode kaart geven, óf je wordt gewoon uitgespeeld en dan staat die jongen alleen voor de keeper." Van Halst vindt de zware straf van scheidsrechter Kovács dan ook niet geheel onterecht: "Hij kan 'm geven, hij staat met een voetje op de voet van die jongen van Rode Ster."

Twintig minuten na het wegzenden van Flamingo kopte Cherif Ndiaye na een wegdraaiende voorzet via de grond de 1-3 achter PSV-doelman Walter Benítez. Van Halst analyseert de aansluitingstreffer en wijst met een beschuldigende vinger naar Mauro Júnior, die van de linksbackpositie naar het centrum van de defensie werd gehaald toen Flamingo daar wegviel. "Sinds de rode kaart was de organisatie helemaal weg. Mauro is eigenlijk een middenvelder, dat weten we allemaal wel. Hij liep daar constant weg." Bovendien werd Nasser Djiga, die vijf minuten na de goal van Ndiaye de 2-3 tegen de touwen kopte, verkeerd werd gedekt. "Mauro, blijf nou in je positie!", roept Van Halst uit.

Van Halst: 'Je kunt toch niet doordekken met tien man?'

"Ik heb boven nog gevraagd: 'Hoe oud is Mauro eigenlijk?'", vervolgt Van Halst. "Als je zo naar zijn koppie kijkt denk je dat hij 21 is, maar hij is al 25! Dan wil je toch het gedrag zien van een 25-jarige? Je hebt ook Joey Veerman en Jerdy Schouten daar lopen, dus je moet zeggen: 'Blijf nou gewoon in het centrum, rustig blijven in de organisatie.' Je kunt toch niet doordekken met tien man?", aldus Van Halst.

