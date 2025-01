Tiental PSV overleeft hectische slotfase en staat met anderhalf been in tussenronde Champions League

PSV is in Belgrado door het oog van de naald gekropen op weg naar het behalen van de volgende horde in de Champions League. De Eindhovenaren stonden met 0-3 voor en er leek geen vuiltje aan de lucht, maar na de rode kaart van Ryan Flamingo kantelde het spelbeeld compleet. Toch wisten de mannen van Peter Bosz de overwinning uit het vuur te slepen: 2-3.

Het was aan PSV de taak om de nederlaag in de wedstrijd tegen PEC Zwolle uit het geheugen te wissen. Waar het begin van het seizoen geweldig ging voor de Eindhovenaren, lijkt het de laatste week een beetje uit hun handen te glippen. Nadat er met de grootst mogelijke moeite thuis van Excelsior werd gewonnen, volgde zaterdag een nederlaag in de hoofdstad van Overijssel. Filip Krastev was met twee doelpunten de man van de wedstrijd, en de Brabanders gingen met 3-1 onderuit.

De Champions League-wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado was er een die op voorhand al enorm belangrijk was. Om door te gaan naar de volgende fase van het miljardenbal moet PSV zich bij de beste 24 teams scharen. Voorafgaand aan het duel met de Servische grootmacht bivakkeerde de Philips Sport Vereniging op de 23e plek. Een overwinning zou dus ideaal zijn, zeker als je bedenkt dat Liverpool-thuis de laatste wedstrijd van de campagne is. Het was dus eigenlijk een must voor de Eindhovenaren om met drie punten op zak terug te keren naar Nederland.

Nadat de spelers van PSV en Rode Ster Belgrado de tunnel uitkwamen en eindelijk het veld betraden, werd eerst nog een poging gedaan tot een minuut stilte. In de vijfde minuut liet Joey Veerman het eerste schot op doel noteren. De middenvelder schoof de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied naar de lange hoek, maar keeper Glazer kon de inzet nog net keren.

In de zeventiende minuut brak PSV de ban. Veerman gaf de corner perfect voor op het hoofd van Luuk de Jong, die de bal vervolgens keihard naar de lange hoek knikte. Het uitvak met tweeduizend man uit Eindhoven ging volledig uit zijn dak. Zeven minuten later kopte De Jong opnieuw een corner van Veerman binnen. De spits kopte de bal via het achterhoofd van Til, waardoor de bal nog van richting veranderde. Zo stond het na 25 minuten voetballen al 0-2 voor de uitploeg. Gedurende de hele wedstrijd werden er sneeuwballen gegooid door de Rode Ster-supporters. Veerman ging na de 0-2 meteen verhaal halen bij hen.

Vlak voor rust werd het ook nog 0-3 voor de Eindhovenaren. Centrale verdediger Ryan Flamingo nam de bal op de rand van het zestienmetergebied heerlijk op de pantoffel en schoot de bal keihard binnen. Dankzij de goede uithaal van Flamingo gingen de teams met een ruststand van 0-3 aan de thee in Belgrado. Diezelfde Flamingo kreeg aan het begin van de tweede helft echter de rode kaart na een overtreding op een doorgebroken speler. Met één man meer wist Rode Ster Belgrado aanvankelijk niet veel klaar te spelen. Tot in de 71e minuut: Ndiaye stond op de juiste plek om de bal van dichtbij binnen te knikken. Zo stond het, met nog twintig minuten te gaan, 1-3.

Niet veel later, in de 78e minuut, kwam ook de aansluitingstreffer op het scorebord. Na een geweldig afgemeten corner kwam de bal op het hoofd van Djiga, die snoeihard achter Benítez kopte. Zo stond het met nog ruim tien minuten op de klok 2-3 en had Rode Ster nog de tijd om een gelijkmaker te forceren. Maar deze gelijkmaker kwam er niet. Het was nog even billenknijpen, maar PSV mag opgelucht ademhalen.