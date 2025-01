Clubiconen walgen van Noa Lang: 'Waar is die jongen mee bezig?'

is zeker niet bezig aan zijn beste periode bij PSV. Dat niet alleen: de excentrieke aanvaller ging ook nog de strijd aan met meegereisde fans na het verloren uitduel bij PEC (3-1). René en Willy van de Kerkhof vinden het gedrag van Lang belachelijk.

De buitenspeler mocht een klein halfuur invallen tijdens de ontmoeting met PEC, maar kon daarin onvoldoende van waarde zijn. Na afloop maakte hij een wegwerpgebaar naar fans van de Eindhovenaren, die kritiek leverden op de prestatie van hun eigen ploeg. Ook maande Lang zijn medespelers mee naar binnen. De gebroeders Van de Kerkhof hebben het ook gezien. "Waar is die jongen mee bezig?", begint René bij Omroep Brabant. "Dit kan gewoon niet."

Broer Willy benadrukt een groter probleem. "Je kunt je afvragen of hij wel bij PSV past. Hij kan verschrikkelijk goed voetballen en als hij gewoon in vorm is dan is hij de beste speler aan de linkerkant. Maar alles wat hij eromheen doet..."

Ook de naam van Quincy Promes valt. De oud-international van het Nederlands elftal, die nog een gevangenisstraf in ons land moet uitzitten, was onlangs met Lang te zien op een vakantiefoto. René snapt er niks van. "Hij (Promes, red.) heeft nog een paar jaar gevangenis tegoed en dan gaat hij op visite in Dubai om samen te feesten. Waar ben je dan mee bezig?"

Wat een pestventje is die Noa Lang eigenlijk als het niet loopt #pecpsv pic.twitter.com/gaAABa6j96 — Chucky 🔴⚪️ (@niet_chucky) January 18, 2025

