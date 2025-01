PSV-smaakmakers Lang en Saibari flink bekritiseerd: 'Teren te veel op hun talent'

Wim Kieft is kritisch op PSV-spelers en . De smaakmakers van de koploper teren volgens de oud-voetballer nog te veel op hun talent. Zo ontbreekt de drive bij Lang en Saibari om iedere wedstrijd de beste te willen zijn.

"Noa Lang en Ismael Saibari worden voor Eredivisie-begrippen bestempeld als topspelers, maar beiden gaven niet thuis", aldus Kieft in zijn column voor De Telegraaf. "Het beeld dat je te maken hebt met flegmatieke voetballers weten ze nog niet te logenstraffen. Als je dan terugdenkt aan de laatste periode van Memphis Depay en Cody Gakpo bij PSV, dan spatte de bewijsdrang ervan af. Die wilden zich iedere wedstrijden laten gelden, profileren, beslissend zijn voor het elftal en als je hun statistieken bekijkt dan slaagden ze daar geweldig in."

Kieft stelt dan ook dat Depay en Gakpo in hun laatste jaar bij PSV verder waren dan Lang en Saibari, terwijl het duo jonger was. "De twee huidige PSV’ers teren nog te veel op hun talent. Het gaat ze te gemakkelijk af en wat er op dit moment aan ontbreekt is de drive om iedere wedstrijd de beste te willen zijn en iedereen daarvan iedere week maar weer te overtuigen."

Lang en Saibari moeten PSV meer bij de hand nemen

Lang en Saibari geven dan ook te vaak niet thuis in de ogen van Kieft. "Je moet niet tevreden zijn met één of twee mooie acties of een doelpuntje; je moet je elftal bij de hand willen nemen, helemaal als het minder loopt. In die facetten moeten en kunnen ze zich nog verbeteren", vervolgt hij.

"Vaak wordt gewezen naar de trainer, maar de motivatie moet ook uit spelers zelf komen", aldus Kieft, die vindt dat Lang en Saibari de hand meer in eigen boezem moeten steken. "Zij moeten niet tevreden zijn, de lat steeds hoger leggen en meer eisen van zichzelf om hun talenten ten volle te ontwikkelen. Gebeurt dit niet en worden ze naar een grote club en één van de topcompetities getransfereerd, dan kan zo’n avontuur zomaar uitlopen op een teleurstelling. Terwijl de kwaliteiten bij Lang en Saibari aanwezig zijn om internationaal te slagen", besluit Kieft.

