PSV'er Babadi zet zinnen op overstap naar Eredivisieclub: 'Paar maanden schitteren'

komt er bij PSV dit seizoen nauwelijks aan te pas en zou zelf 'heel graag' verhuurd willen worden aan N.E.C. Dat meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad althans.

PSV-trainer Peter Bosz deed vorig seizoen nog 22 keer een beroep op Babadi, zij het veelal als invaller. Deze jaargang staat de teller echter nog maar op zes optredens in de hoofdmacht voor de middenvelder, die alles bij elkaar nog geen uur op het veld stond in PSV 1. Wel mag Babadi geregeld opdraven bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, maar daar maakt het talent doorgaans weinig indruk.

Trainer Peter Bosz gaf al aan open te staan voor een tijdelijk vertrek van Babadi, die elders in de Eredivisie op huurbasis minuten op het hoogste niveau zou moeten gaan maken. Ook technisch directeur Earnest Stewart is voor, mits de betreffende club 'een goed plan' met de middenvelder heeft. Over belangstelling heeft Babadi niet te klagen: onder meer NAC Breda, sc Heerenveen, Heracles Almelo en N.E.C. zouden de voorbije periode belangstelling hebben getoond.

De Nijmegenaren genieten de overduidelijke voorkeur van Babadi zélf, zo bericht Elfrink. "Bronnen rond de speler geven aan dat hij zelf heel graag een paar maanden in Nijmegen wil schitteren." Babadi is opgegroeid in de Gelderse stad en zou dus op bekend terrein terechtkomen. N.E.C. heeft volgens Elfrink echter 'vooralsnog niet doorgepakt'.

