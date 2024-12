PSV houdt rekening met vertrek: veel interesse voor middenvelder

PSV houdt rekening met een tijdelijk vertrek van , zo weet het Eindhovens Dagblad. Het talent komt de laatste maanden weinig aan spelen toe bij de Eindhovenaren, waardoor verschillende clubs uit de Eredivisie hebben geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid.

Waar Babadi afgelopen seizoen nog regelmatig binnen de lijnen kwam bij PSV, komt de negentienjarige middenvelder er dit seizoen niet aan te pas. Tot dusver speelde hij pas 68 minuten in het eerste elftal. Wel mocht hij al zeven keer minuten maken bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Babadi heeft eerder al aangegeven open te staan voor een verhuurperiode, terwijl ook PSV hier mee akkoord zou gaan bij een goed ontwikkelplan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Guardiola getipt: ‘Eén speler uit de Eredivisie kan crisis Manchester City oplossen’

Volgens het Eindhovens Dagblad hebben NEC en PEC Zwolle al laten weten belangstelling te hebben Babadi op huurbasis over te nemen. Volgens de regionale krant zijn met name de Nijmegenaren een logische stap, aangezien de aanvallende middenvelder om de hoek van het Goffertstadion is opgegroeid. Daarnaast zou hij de ploeg van Rogier Meijer kunnen helpen te herstellen van de teleurstellende eerste seizoenshelft.

LEES OOK: Spelers van PSV 'schamen zich' voor Noa Lang, die 'psychopaat' wordt genoemd

Babadi moet snel fit worden

Naast NEC en PEC zouden ook NAC, sc Heerenveen en Heracles Almelo belangstelling hebben voor Babadi, die momenteel met een knieblessure kampt. Daar is hij aan geopereerd en is hij momenteel herstellende van. De verwachting is dat het talent spoedig weer op het trainingsveld kan staan en daarna weer wedstrijdfit is. Belangrijk voor Babadi is om voor 3 februari fit te zijn, aangezien dat de dag is dat de transferperiode is gesloten.

Moet PSV Isaac Babadi verhuren voor meer speeltijd? Laden... 96.9% Ja, goed voor zijn ontwikkeling 3.1% Nee, hij moet vechten voor zijn plek 162 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart: 'Ik hoop dat Lang volgend jaar bij een heel grote club gaat spelen'

Rafael van der Vaart steekt de loftrompet over PSV-aanvaller Noa Lang.