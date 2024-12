Spelers van PSV 'schamen zich' voor Noa Lang, die 'psychopaat' wordt genoemd

Nico Dijkshoorn - en volgens hem ook een gedeelte van de selectie van PSV - is klaar met het gedrag van . Zo stelt de schrijver in een uitgebreid interview van Voetbal International. Dijkshoorn ergert zich aan Lang en ziet dat er teamgenoten zijn die de aanvaller van PSV 'ook niet moeten'.

Dijkshoorn gaat voor Voetbal International met collega-columnisten Hans Kraay junior en Frank Heinen in op het gedrag van Lang. Kraay geeft aan dat de vaak opvallende manier van juichen van Lang bij hem als persoon hoort: "Ik vroeg of hij, als het eventueel uitkomt, ook eens normaal zou kunnen juichen. Was een generatiedingetje, zei hij", geeft Kraay aan. Dijkshoorn is het daar niet mee eens: "Dat vind ik dus pure onzin. Waar ik op aanga, is die documentairereeks over Noa Lang", zegt Dijkshoorn, die zich vervolgens op kritische wijze richt tot de 25-jarige voetballer van PSV.

'Dan ben je gewoon een psychopaat'

"Ik kan zo zes columns schrijven als ik iemand heel boos zie met een pot pindakaas in zijn hand: 'Dit is huismerk. Noa Lang eet geen huismerk'. Dat heeft niks met een generatieconflict te maken. Dan ben je gewoon een psychopaat", stelt Dijkshoorn over Lang. Het irriteert de schrijver mateloos: "Geen leuk mens. Iemand die zich er constant op laat voorstaan dat hij de rijkste is, het duurste spul heeft."

Selectie zou er wel klaar mee zijn

De dichter heeft het gevoel dat spelers van PSV ook niet allemaal meer op Lang zitten te wachten: "Je hoeft alleen maar naar het juichen te kijken. Je ziet medespelers bij de middencirkel met elkaar staan lullen: Ik loop niet naar hem toe, doei. Je hoeft toch geen wijsgeer voor te zijn, om te zien dat de helft van dat team gek wordt van schaamte als er eentje zijn shirt aan een reling heeft gehangen en dat pakt na een doelpunt", doelt Dijkshoorn tot slot op de manier van juichen van Lang in de wedstrijd tegen PEC Zwolle.