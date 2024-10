Noa Lang sprint naar de achterlijn en toont opmerkelijk shirt aan publiek

heeft PSV zaterdagavond op slag van rust op een 2-0 voorsprong gebracht tegen PEC Zwolle. De vleugelaanvaller scoorde met een laag schot en vierde dat op geheel eigen wijze.

Nadat Lang had gescoord, sprintte hij onmiddellijk naar de achterlijn toe. Aldaar nam hij een shirt in ontvangst van iemand achter de boarding. Het was een PSV-shirt met als bedrukking de cijfers ‘9 + 1’ en de naam ‘Noano’.

Artikel gaat verder onder video

Met het shirt maakte Lang opnieuw een toespeling op het muzieknummer 'Damage' dat hij vrijdag uitbracht onder zijn artiestennaam Noano, samen met rapper Ronnie Flex. Daarin zingt Lang de tekst: ‘Je bent een 9+1 als m’n rugnummer.’

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt te bekijken op X:

© ESPN