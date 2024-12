Guardiola getipt: ‘Eén speler uit de Eredivisie kan crisis Manchester City oplossen’

Manchester City is volgens Süleyman Öztürk toe aan vernieuwing op het middenveld. Volgens de huisanalist van Voetbal International zou PSV-middenvelder het kwakkelende elftal van manager Josep Guardiola moeiteloos beter maken.

Manchester City won zondag met 0-2 bij Leicester City. De regerend landskampioen staat nu vijfde in de Premier League, met vier punten minder dan nummer vier Chelsea. The Blues hebben nog wel een wedstrijd tegoed. Volgens Öztürk hield het spel van Manchester City ondanks de overwinning tegen Leicester City niet over. De analist wijt dat aan het middenveld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Eén Oranje-international kan het niveau van Mohamed Salah halen’

Guardiola kan bij Manchester City al maandenlang niet beschikken over de geblesseerde Rodri en de verwachting is niet dat de Spaanse controleur dit seizoen nog in actie kan komen. Tegen Leicester City vormden Mateo Kovacic, Bernardo Silva en Kevin De Bruyne het middenveld van the Citizens; Ilkay Gündogan zat negentig minuten op de bank.

“Ik vind Bernardo Silva opeens zo traag ogen. Kovacic als zes voor de defensie: dat kan gewoon niet. Je kunt beter met tien man gaan spelen dan Kovacic opstellen. Dat moet echt veranderd worden. Gündogan kan op die plek ook niet meer, want dat is een oudere man geworden. Bernardo Silva ook niet”, uit Öztürk maandag in een video-item van Voetbal International zijn zorgen over de opties voor het middenveld bij Manchester City.

“Je moet wat mij betreft gewoon Jerdy Schouten daar neerzetten”, deelt de analist een transfertip met Guardiola. “Dat is al een enorme verbetering. Ik denk dat Pep Guardiola als hij Jerdy Schouten krijgt, na een week trainen denkt: goh, ik wist niet dat hij zo goed was. Dan kun je hem opstellen en heb je een soort Rodri van de Lage Landen, een Rodri light. Met Jerdy Schouten winnen ze weer wedstrijden, hoor. Geloof me maar.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Willem van Hanegem stuurde Serdar Gözübüyük hatelijk appje tijdens PSV - Feyenoord

Willem van Hanegem heeft zich tijdens PSV - Feyenoord (3-0) flink geërgerd aan Serdar Gözübüyük.