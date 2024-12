‘Eén Oranje-international kan het niveau van Mohamed Salah halen’

Süleyman Öztürk is enthousiast over de ontwikkeling van . Volgens de huisanalist van Voetbal International heeft de Oranje-international van Liverpool de potentie om uit te groeien tot een van de beste spelers ter wereld.

Gakpo is de laatste weken op dreef. De linksbuiten was zondagavond trefzeker in het Premier League-duel van Liverpool met West Ham United (0-5 overwinning) en staat inmiddels op 11 doelpunten en 4 assists in 27 officiële wedstrijden dit seizoen. “Cody Gakpo heeft het afgelopen halfjaar een ongelooflijke stap voorwaarts gezet. Hij is van iemand die meespeelde, een speler geworden die het verschil maakt”, zegt Öztürk maandag in een video-item van Voetbal International.

Öztürk denkt dat Gakpo zelfs de potentie heeft om het niveau te halen van ploeggenoot Mohamed Salah, die in hetzelfde video-item door de analist ‘de beste speler ter wereld’ wordt genoemd. “Hij maakt nog niet het verschil zoals Mohamed Salah, dat is wereldtop, maar Gakpo is wereldtop aan het worden als hij dit zo doorzet. Als hij in het beste elftal ter wereld een basisplaats heeft en elke keer met goals en assists het verschil maakt, dan gaat hij op een gegeven moment genoemd worden bij de beste spelers ter wereld. Daar is hij naartoe op weg.”

“Ik vind het mooi om dat proces te zien”, vervolgt Öztürk zijn lofzang over de voormalig aanvaller van PSV. “Hij is nog niet eens zo heel oud, hij is pas 25. Ik hoorde laatst iemand zeggen: hij is nog niet de Gakpo met het rendement dat hij bij PSV had. Maar als hij dat rendement gaat halen, dan wordt hij van het niveau van Salah.”

