Mohamed Salah zorgt op eerste kerstdag voor ophef: duizenden haatreacties

is op eerste kerstdag trending topic op X. Reden is de gezinsfoto die de sterspeler van Liverpool woensdagavond deelde op social media.

Het gaat woensdagavond op X massaal over Salah. De aanvaller uit Egypte behoort in het Verenigd Koninkrijk tot de twintig meest besproken onderwerpen op X. Daarmee is Salah trending topic op het eiland.

Aanleiding is de foto die Salah woensdagavond deelde op zowel X als Instagram. Salah poseert samen met zijn vrouw en twee dochters thuis voor een kerstboom en deelt de foto met de caption #MerryChristmas. De post van Salah is geen verrassing, want de afgelopen jaren deelde hij steeds een vergelijkbare foto.

De kerstmispost van Salah is in Engeland een hot topic, gezien zijn islamitische achtergrond. De foto is op het moment van schrijven al meer dan 20 miljoen keer bekeken op X. Onder het desbetreffende bericht lopen de reacties uiteen; met name vanuit de islamitische gemeenschap regent het kritische reacties. Op het moment van schrijven staat de teller al op ruim 28.000 reacties. Op Instagram heeft Salah de reageerfunctie uitgeschakeld.

Klik op de het bericht hieronder om de post van Salah en de vele reacties te bekijken op X: