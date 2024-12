Süleyman Öztürk: ‘Hij is de beste speler ter wereld. Een onwaarschijnlijk superjaar’

Süleyman Öztürk vindt op dit moment de beste speler ter wereld. De huisanalist van Voetbal International geeft daags na de galavoorstelling van Liverpool tegen West Ham United (0-5 overwinning) ontzettend hoog op over de Egyptische sterspeler van hoofdtrainer Arne Slot bij the Reds.

Liverpool won zondagavond met 0-5 bij West Ham. Salah was goed voor een doelpunt en een assist en overlegt dit seizoen na 26 wedstrijden in alle competities verbluffende cijfers: 20 goals en 17 assists. “Ik houd in mijn hoofd altijd een Gouden Bal-tussenstand bij, omdat ik het gewoon leuk vind om dat in mijn hoofd te hebben. Daarin staat hij al een paar weken bovenaan”, onthult Özturk maandag in een video-titem van Voetbal International.

“Hij leidt het virtuele Gouden Bal-klassement, wat ziet op een heel seizoen en aan het einde van dit seizoen natuurlijk eindigt”, vervolgt de journalist over de rechtsbuiten. “Daarmee zeg ik: hij is op dit moment de beste speler ter wereld. Van alle goede voetballers die er nu rondlopen, is hij nu de beste. Hij is het beste in vorm. Hij is bezig aan een onwaarschijnlijk superjaar.”

Hoewel de stemming op dit moment opperbest is bij Salah en Liverpool, dat comfortabel koploper is in de Premier League, constateert Özturk dat partijen elkaar nog altijd niet hebben gevonden in een contractverlenging. Het contract van Salah loopt aan het einde van dit seizoen namelijk af en de 32-jarige vedette heeft vooralsnog geen aanstalten gemaakt zijn toekomst aan Liverpool te verbinden. Omdat de aanvaller nog altijd geen nieuw contract getekend heeft, is hij per 1 januari vrij om met andere clubs te onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer.

“Zondagavond werd er na de wedstrijd tegen West Ham gezegd dat ze nog lang niet in de buurt zijn van een contractverlenging. Hij is in principe over een paar dagen gratis op te halen. Het is heel gek dat de beste speler ter wereld gratis op te halen is”, stelt Özturk. “Als jij van jezelf vindt dat je behoorlijk goed bent, en Mohamed Salah is behoorlijk goed, dan wil je ook zodanig beloond worden. Ik denk dat je dan ook qua contractduur iets te vertellen wil hebben. Hij wil daar neergezet worden als een soort farao. Er moet eigenlijk een piramide gebouwd worden naast Anfield.”

“Ik maak het nu een klein beetje belachelijk, maar daar komt het wel op neer”, vervolgt Özturk. “Ik denk dat Liverpool, een verstandige club die al jaren op transfergebied verstandige beslissingen neemt, denkt: we laten ons niet gijzelen door een speler en een zaakwaarnemer. We laten ons niet verleiden tot een megacontract, om er vervolgens achter te komen dat dit het was. Je ziet het wel vaker dat spelers die in onderhandeling zijn over een nieuw contract, opeens een supervorm krijgen en dat het daarna toch wat tegenvalt. Daar zit je dan nog jaren een vast, met dat megasalaris.”

