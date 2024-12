Slot dolt met verslaggever over onderwerp van de dag: 'Zal ik jou anders de vraag stellen?'

Arne Slot heeft zondagavond een dolletje gemaakt met een interviewer van Sky Sports. De succestrainer wist dat hij een vraag over de contractsituaties van , en zou krijgen en stelde de vraag aan de interviewer, voordat diegene het aan Slot kon vragen.

De situatie is al een tijdje duidelijk: de contracten van Alexander-Arnold, Van Dijk en Salah lopen komende zomer af, en veel Liverpool-fans zouden het drietal graag langer bij de club zien blijven. Van Dijk (33) en Salah (32) lijken ondanks hun leeftijd totaal geen niveau in te leveren, terwijl Alexander-Arnold (26) uit Liverpool zelf komt en vanaf de rechtsbackpositie voor veel creativiteit zorgt. Bovendien lijken The Reds af te stevenen op een Premier League-titel. Alexander-Arnold lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een overstap naar Real Madrid. Zondagavond kwam het Spaanse AS ermee dat de transfer al voor negentig procent in kannen en kruiken is.

Slot wordt de laatste weken gebombardeerd met vragen over het drietal en voelt dan ook tijdens zijn interview na de wedstrijd de vraag aankomen. "Zullen we de vraag over de contractsituaties nu doen?", zegt de interviewer van Sky Sports opeens. "Als jij dat wil", reageert Slot. "Je weet het antwoord al. Zal ik anders de vraag stellen, dat jij hem beantwoordt? Dus: hoe is het met contract van Mo?" De interviewer begint dan een verhaal, waarop Slot scherp reageert: "Ik antwoordt altijd met: 'Daar doe ik in het openbaar geen uitspraken over.'" De Britse journalist kan de humor van de Nederlander waarderen. "Komisch, ik ben wat sloom vandaag."

Vanaf januari mogen Alexander-Arnold, Salah en Van Dijk met andere clubs praten. Dan zullen de geruchten ook weer toenemen, denkt Slot. "Mensen gaan er dan ook meer over praten, ook omdat het maand is waarin spelers een transfer kunnen maken." De oefenmeester reageert dan op de stelling van de journalist dat de geruchten rondom de rechtsback negatiever zijn dan de situaties van de andere Liverpool-spelers. "Nee hoor, dat is helemaal niet negatiever. Hoe hij zijn goal vandaag vierde, dat zegt waarschijnlijk al genoeg. Voor mij is er geen verschil tussen de drie, voor de buitenwereld misschien wel."

