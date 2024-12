Spaanse media brengen Arne Slot vlak voor wedstrijd pijnlijk nieuws

is hard op weg naar Real Madrid, zo meldt het Spaanse AS zondag. Eerder werd de rechtsback van Liverpool door andere Spaanse media al aan De Koninklijke gelinkt, maar inmiddels zou een overstap van de Engels international naar Madrid voor negentig procent rond zijn.

Eerder dit weekend werd via het Spaanse Marca bekend dat Alexander-Arnold aan de beleidsbepalers van Liverpool zou hebben aangeven dat hij Liverpool deze zomer wil inruilen voor Real Madrid. De 26-jarige verdediger, die ook dit seizoen weer uitblinkt namens Liverpool, beschikt over een aflopend contract. Van die transfervrije status wil de Engels international gebruikmaken.

Als we de berichtgeving van het Spaanse AS moeten geloven, is de overgang van Alexander-Arnold naar Real Madrid al voor negentig procent rond. Er zouden momenteel alleen nog handtekeningen gezet moeten worden. Alexander-Arnold wijst aanbiedingen van Liverpool af, maar kijkt een stuk positiever naar de interesse van de Madrilenen.

Pijnlijke situatie voor Liverpool

Het vertrek van Alexander-Arnold zal voor Slot aankomen als een zware klap. Niet alleen voor de Nederlandse succescoach, maar ook voor de hele club Liverpool. Er dreigt namelijk een zeer gewaardeerd én waardevol jeugdproduct van The Reds op transfervrije basis de club te verlaten.

