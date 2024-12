'Twee spelers van Arne Slot hebben genoeg gezien en willen Liverpool verlaten'

en zouden hebben aangegeven Liverpool te willen verlaten. Bij de rechtsback zou het gaan om een zomerse transfer naar Real Madrid, terwijl de Italiaan de komende transferperiode al terug naar zijn thuisland zou willen.

De overstap van Chiesa naar Liverpool is geen succes gebleken. De buitenspeler is 51-voudig international van Italië, maar speelde de afgelopen seizoenen niet op de toppen van zijn kunnen. Chiesa besloot toen de overstap van Juventus naar Liverpool te maken, maar kent geen geluk. Mede door blessures kwam Chiesa nog slechts 123 minuten in actie onder Arne Slot. De Italiaan zou deze winter graag verhuurd worden aan een club uit de Serie A, iets waar Liverpool vrede mee zou hebben.

Volgens Foot Mercato is het Napoli van Antonio Conte de grootste kanshebber om Chiesa binnen te halen, al zijn ook AC Milan en Fiorentina geïnteresseerd. Het medium onderstreept overigens dat de Italiaan niet bij Liverpool zou willen vertrekken, maar op huurbasis vertrouwen in eigen kunnen zou willen terugwinnen.

'Alexander-Arnold geeft wens door aan clubleiding'

Een ander, maar pijnlijker vertrek zou dat van Alexander-Arnold zijn. De rechtsback is een absolute sterkhouder onder Slot en wordt als een van de beste spelers ter wereld in zijn positie gezien. De geruchten over een transfer naar Real Madrid doen echter al langer de ronde. Volgens Marca zou de Engelsman al bij de clubleiding hebben aangegeven volgend seizoen naar Madrid te willen vertrekken.

Die wens zou naar voren zijn gekomen in een gesprek tussen beide partijen (Liverpool en Alexander-Arnold), tijdens een van de recente pogingen van The Reds om zijn contract te verlengen. Dat lijkt echter niet te gaan gebeuren. Alexander-Arnold ziet Jude Bellingham als een van zijn beste vrienden, wat een vertrek alleen maar waarschijnlijker maakt. Liverpool zou voor 1 januari uitsluitsel te willen krijgen van Alexander-Arnold, Virgil van Dijk en Mohamed Salah, en lijkt dat bij dezen van eerstgenoemde al gehad te hebben. De 26-jarige rechtsback speelde tot dusver 332 wedstrijden voor de huidige koploper van de Premier League én Champions League.

