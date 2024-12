Ajax 'in de prijzen' bij René van der Gijp, ook Feyenoord en Arne Slot genoemd

René van der Gijp heeft zich lovend uitgelaten over Ajax. De analist van Vandaag Inside ziet de Amsterdamse club als de verrassing van het jaar 2024. Ook Arne Slot krijgt een pluim van de televisiester.

Voor een eindejaarsvideo heeft Voetbal International René van der Gijp en zoon Nicky uitgenodigd voor een soort prijsuitreiking. Als de beide heren naar hun verrassing van het jaar 2024 worden gevraagd, neemt de Bekende Nederlander het voortouw. "Ajax verrast mij wel. Dan zegt Valentijn: 'Je moet ook goed voetballen'. Ja, maar dat is niet zo makkelijk als je spelers hebt die Ajax op dit moment heeft. Ik had niet gedacht dat ze na dat jaar met die Mislintat, waarin het zo misging, en dat ze bijna op degraderen stonden, dat ze nu weer tweede zouden staan."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay jr. weet niet wat hij hoort en scheurt papier in tweeën: 'Wát een gelul!'

Nicky kiest dan toch voor een club uit het buitenland. "Ik ga voor Barcelona. Het is al jaren 'negatief, kut, ze verkopen hun ziel, het is allemaal vreselijk, ze halen slechte spelers'. En dit jaar is het weer gewoon ouderwets Barcelona: heerlijk voetbal, jonge spelers, grote talenten. Dus ik denk dat Barcelona voor mij de verrassing is."

Het mooiste moment van het jaar komt bij de Vandaag Inside-ster op naam van Feyenoord. "De comeback tegen Manchester City. Dat is het meest memorabele van dit jaar. Het zag er totáál niet naar uit, tot de zeventigste minuut. Tijdens de eerste helft wist ik niet wat ik zag: zo matig." Uiteindelijk speelden de Rotterdammers met 3-3 gelijk in Manchester. "Dat vond ik echt apart." Ook de trainer van het jaar wordt door René snel gekozen. "Slot." Veel meer woorden maakt de analist er niet aan vuil.

© Voetbal International

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Het meest bizarre Ajax-nieuws van 2024: 'Is dit een 1 aprilgrap? Ik ben zelden zó verbaasd geweest'

Ajax deed de buitenwereld steil achterover slaan op 2 april 2024.