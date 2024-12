Hans Kraay jr. weet niet wat hij hoort en scheurt papier in tweeën: 'Wát een gelul!'

Dat het Nederlands elftal in maart beter kan verliezen van Spanje om een gunstigere kwalificatie voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada tegemoet te gaan, gaat er bij Hans Kraay junior niet in. De verslaggever van ESPN vindt het ‘gelul’ dat de formatie van bondscoach Ronald Koeman beter af is bij een nederlaag tegen Spanje in de kwartfinales van de UEFA Nations League en stelt dat Oranje in beide potentiële kwalificatiegroepen voor het WK ‘gewoon’ bovenaan eindigt.

Het Nederlands elftal moest vorige maand nog serieus aan de bak om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League. Na de teleurstellende resultaten in de uitwedstrijden tegen Hongarije (1-1) en Duitsland (1-0 verlies) telde in de thuiswedstrijd tegen de Hongaren enkel de overwinning. Zonder groots te spelen won de ploeg van Koeman met 4-0, waarmee het een startbewijs voor de kwartfinales van de Nations League in de wacht wist te slepen. Oranje werd vervolgens tijdens de loting gekoppeld aan Spanje, dat afgelopen zomer veel indruk maakte tijdens het EK in Duitsland en met veel dominantie Europees kampioen werd.

Kraay zeer onder de indruk van Spanje

Kraay jr. schat de kansen voor Oranje tegen Spanje dan ook niet zo hoog in. “Je weet toch tegen wie ze spelen?”, zegt Kraay jr. in een item van ESPN tegen collega Pascal Kamperman, die benieuwd is waarom Kraay jr. denkt dat Nederland zich niet gaat plaatsen voor de finaleronde van de Nations League. “Eén wedstrijd zou het nog een keer kunnen, maar twee keer tegen Spanje… Dat gaat niet lukken. Die hebben gewoon de bal en geven ‘m nooit meer aan de verkeerde kleur. Fabian Ruiz was geweldig op het EK, Rodri is er nu niet bij maar Gavi geeft ‘m niet aan de verkeerde kleur. Olmo, een geweldige nummer tien, geeft ‘m niet aan de verkeerde kleur. Yamal aan de rechterkant en Nico Williams aan de linkerkant…”

Kraay jr. is ook onder de indruk van Álvaro Morata, die ondanks zijn rijtje clubs - Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid en sinds afgelopen zomer AC Milan - en zijn prestaties bij de Spaanse nationale ploeg vrijwel altijd het mikpunt van kritiek is geweest. “Ik vind Morata een heerlijke spits om aan het einde van al die tiki-taka-aanvallen de bal nog even een zetje te geven. Hij heeft 84 wedstrijden gespeeld voor Spanje, 37 keer gescoord en wij vinden het een koekenbakker…”, zo schudt Kraay jr. zijn hoofd.

Kraay is het niet eens met collega

Dat doet hij ook als Kamperman zegt dat het Nederlands elftal misschien wel beter kan verliezen van Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Er is onlangs geloot voor de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Omdat Oranje nog actief is in de Nations League weet het voorlopig alleen wie de potentiële tegenstanders zijn. “Eigenlijk vaart Oranje wel bij verlies tegen Spanje”, zo herhaalt Kraay jr. zijn collega, alleen dan met andere woorden. “Want dan spelen wij vanaf 8 juni tegen Polen, Finland, Litouwen en Malta. En als we winnen van Spanje, speel je tegen Turkije, Georgië en Bulgarije. Kom op hey!”, roept Kraay jr. terwijl hij het stuk papier dat hij in zijn handen heeft in tweeën scheurt. “Waar maken we ons druk om? Wát een gelul. In beide poules worden we toch eerste?!”

Voordat het Nederlands elftal zich kan focussen op de kwalificatie voor het WK van 2026, treedt het dus eerst aan in de kwartfinales van de Nations League. Het tweeluik met Spanje staat gepland voor eind maart: op 20 maart is de heenwedstrijd in De Kuip, drie dagen later de return in Valencia.

