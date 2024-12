Oranje en Koeman kennen potentiële tegenstanders op weg naar WK 2026

Verliest het Nederlands elftal van Spanje in de kwartfinales van de Nations League, dan belandt het in de kwalificatiereeks voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada in een groep met Polen, Finland, Litouwen én Malta. Komt Oranje als winnaar uit de bus, dan wachten Turkije, Georgië en Bulgarije. Bondscoach Ronald Koeman en zijn selectie kennen dus hun potentiële tegenstanders, maar door hun deelname aan de finaleronde van de Nations League is het tot eind maart wachten op duidelijkheid.

Het Nederlands elftal verzekerde zich dankzij de tweede plaats in de Nations League-groep niet alleen van een ticket voor de finaleronde van dat toernooi, maar ook van een plek in pot 1 voor de loting voor de kwalificatiereeks op weg naar het WK van 2026. Daardoor ontloopt Oranje toplanden Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal, België, Italië, Duitsland, Kroatië, Zwitserland, Denemarken en Oostenrijk. Naast Nederland nemen ook Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Kroatië en Denemarken deel aan de finales van de Nations League, waardoor ook zij pas over een paar maanden weten wie definitief hun tegenstanders worden op weg naar het WK.

Nederland speelt op 20 en 23 maart tegen Spanje. Mocht Nederland doorgaan, dan is de halve finale in juni tegen Kroatië of Frankrijk. Tijdens die interlandperiode gaat echter ook de WK-kwalificatie van start. Om ervoor te zorgen dat de halvefinalisten van de Nations League geen achterstand oplopen, is besloten om hen niet in een WK-kwalificatiegroep van vijf landen te doen, maar in een groep van 4. Als Nederland wint van Spanje, komt het in een groep van vier. Dan zijn Turkije, Georgië en Bulgarije de tegenstanders. Bij een nederlaag tegen de regerend Europees kampioen belanden Koeman en zijn manschappen in een groep van vijf en nemen ze het op tegen Polen, Finland, Litouwen én Malta.

Groep A

Winnaar Duitsland - Italië

Slowakije

Noord-Ierland

Luxemburg

Groep B

Zwitserland

Zweden

Slovenië

Kosovo

Groep C

Verliezer Portugal - Denemarken

Griekenland

Schotland

Wit-Rusland

Groep D

Winnaar Frankrijk - Kroatië

Oekraïne

IJsland

Azerbeidzjan

Groep E

Winnaar Spanje - Nederland

Turkije

Georgië

Bulgarije

Groep F

Winnaar Portugal - Denemarken

Hongarije

Ierland

Armenië

Groep G

Verliezer Spanje - Nederland

Polen

Finland

Litouwen

Malta

Groep H

Oostenrijk

Roemenië

Bosnië-Herzegovina

Cyprus

San Marino

Groep I

Verliezer - Duitsland - Italië

Noorwegen

Israël

Estland

Moldavië

Groep J

België

Wales

Noord-Macedonië

Kazachstan

Liechtenstein

Groep K

Engeland

Servië

Albanië

Letland

Andorra

Groep L

Verliezer Frankrijk - Kroatië

Tsjechië

Montenegro

Faeröer

Gibraltar

Due to our #NationsLeague quarter-final against Spain we've got two possible routes to qualify for the @FIFAWorldCup 🌍#NothingLikeOranje pic.twitter.com/jjbMF5ZnwD — OnsOranje (@OnsOranje) December 13, 2024

