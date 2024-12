Hans Kraay junior noemt twee opties voor Oranje als Brobbey, Zirkzee en Weghorst 'niet onomstreden zijn'

Mocht over een paar maanden topfit zijn, dan doet Ronald Koeman er goed aan om hem weer te selecteren voor het Nederlands elftal. Dat is de mening van Hans Kraay junior althans. De verslaggever van ESPN heeft Memphis een goede indruk zien maken sinds zijn overstap naar Corinthians afgelopen zomer.

De oud-speler van onder meer PSV, Manchester United en FC Barcelona was afgelopen juni en juli ‘gewoon’ nog basisspeler bij Oranje tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar is na zijn vroegtijdige wissel in de halve finale tegen Engeland niet meer opgeroepen door Koeman. Dat had voor een groot deel te maken met het feit dat Memphis lang zonder club zat en daardoor niet wedstrijdfit was. Inmiddels heeft hij veertien wedstrijden gespeeld voor Corinthians. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en vier assists.

Artikel gaat verder onder video

“Toen hij begon bij Corinthians was hij totaal niet fit. Het heeft lang geduurd totdat hij fit was, maar hij kwam toen ze zeventiende stonden en ze zijn als zevende geëindigd”, zo vertelt Kraay jr. in een item van ESPN over het afgelopen kalenderjaar van het Nederlands elftal. Corinthians verkeerde in degradatiegevaar toen de komst van Memphis werd afgerond, maar met de Nederlander binnen de lijnen zette de ploeg dus grote stappen op de ranglijst. “Hij heeft in elf wedstrijden (in de Série A, red.) zeven goals gemaakt en begint steeds fitter te worden, dus ik zou hem er in de zomer gewoon bij halen als hij tópfit is”, aldus Kraay jr.

LEES OOK: PSV sprak met Memphis Depay over een terugkeer

Pascal Kamperman heeft nog wel zo zijn bedenkingen over een uitverkiezing van Memphis voor het Nederlands elftal. De belangrijkste reden is het niveau van de Braziliaanse competitie. Kraay jr. kan zich daar wel in vinden, maar wijst Kamperman er tegelijkertijd op dat Memphis ook weer niet in ‘de competitie van Liechtenstein’ actief is. “Het is langzamer, maar ze schoppen wel gewoon je knieschijven de tweede ring in”, zegt de verslaggever over de Braziliaanse Série A.

Cody Gakpo in de spits

Koeman heeft met Brian Brobbey, Joshua Zirkzee en Wout Weghorst wel al drie spitsen tot zijn beschikking, al zijn zij bij zowel het Nederlands elftal als hun clubs niet onomstreden. “Als die drie niet onomstreden zijn tegen de tijd dat we voor de WK-kwalificatie gaan spelen en Depay is niet topfit, dan zou ik Gakpo in de spits zetten”, zo komt Kraay jr. plots met een hele andere optie voor in de punt van de aanval. “In echt grote wedstrijden zie ik hem wel in de spits spelen, als Brobbey, Weghorst, Zirkzee en Memphis niet voldoen tenminste. Dan zou ik wel met Gakpo durven te spelen.”

LEES OOK: Memphis Depay oogst groot applaus in Ghana vanwege bijzonder plan

Nations League

In maart staan er twee grote wedstrijden op het programma voor het Nederlands elftal. De manschappen van bondscoach Koeman nemen het dan in de kwartfinales van de Nations League op tegen Europees kampioen Spanje. Oranje speelt op 20 maart een thuiswedstrijd in De Kuip, drie dagen later staat de return in Valencia op de planning.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.