PSV sprak met Memphis Depay over een terugkeer

Marcel Brands heeft een paar jaar geleden contact gehad met over een terugkeer naar PSV. De aanvaller stond op dat moment onder contract bij FC Barcelona, maar kwam mede vanwege blessureleed en veel concurrentie weinig aan spelen toe in de aanloop naar het WK in Qatar. Memphis stond er volgens Brands in ieder geval voor open om ‘erover na te denken’, maar toen Atlético Madrid bij hem aanklopte was de keuze snel gemaakt.

Het lukte Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona niet om Georginio Wijnaldum binnen te halen, maar Memphis wist hij in de zomer van 2021 wél te overtuigen van een overstap naar de Catalaanse grootmacht. De spits van het Nederlands elftal was na zijn vertrek bij Olympique Lyonnais transfervrij en sloot na de uitschakeling op het EK aan bij FC Barcelona. Waar hij tijdens zijn eerste seizoen in Spanje nog 38 keer in actie kwam en dertien keer wist te scoren, hoefde hij in de eerste helft van zijn tweede seizoen niet op veel speeltijd te rekenen. Xavi Hernández, de opvolger van Koeman, deed, indien Memphis fit was, amper een beroep op hem.

Memphis trok na het WK in Qatar zijn conclusies en ruilde FC Barcelona in voor Atlético Madrid. Een terugkeer naar PSV was eveneens een optie, zo blijkt uit de woorden van Brands in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De algemeen directeur van de Eindhovenaren krijgt daarin de stelling voorgelegd of hij ‘hoopt’ dat Memphis nog een keer als voetballer terugkeert bij PSV. “Hij is zeker welkom, ik heb een zwak voor hem”, aldus Brands, die desondanks niet (snel) een poging zal gaan wagen. “Nee, ik denk niet dat we hem kunnen betalen. Maar ik heb hem nog wel eens gepolst”, vertelt de directeur.

Het betrof de periode rond het WK in Qatar. Memphis zat op de bank bij FC Barcelona en zou bij PSV wél aan zijn minuten kunnen komen. “Het is misschien dromen, maar ik heb altijd wel een zwak voor hem gehad. Ik heb sowieso altijd wel contact gehouden met Memphis. Hij stond er toen best voor open om erover na te denken. Uiteindelijk kwam toen Atlético Madrid, toen was het snel van de baan. Maar ik heb er wel eens aan gedacht”, zo vertelt Brands.

Vertrek naar Brazilië

Het huwelijk tussen Atlético Madrid en Memphis werd eveneens geen groot succes. Mede door blessureleed speelde hij in anderhalf jaar tijd slechts veertig wedstrijden voor de club uit de Spaanse hoofdstad. Daarin scoorde hij dertien keer. Memphis was afgelopen zomer transfervrij en hoopte zich op het EK in Duitsland nog een keer in de kijker te kunnen spelen van de Europese top, maar die meldde zich niet. De oud-speler van ook PSV, Manchester United en Lyon vertrok naar het Braziliaanse Corinthians, waarvoor hij zeven keer trefzeker was in veertien duels. Voor PSV speelde hij 124 wedstrijden, goed voor vijftig doelpunten en 29 assists. Hij werd met PSV één keer kampioen van Nederland en won eenmaal de KNVB-beker én Johan Cruijff Schaal.

