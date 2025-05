Ajax loopt in op concurrentie met meeste waardevolle Eredivisie-speler in gelederen

De opmars van Ajax na twee magere seizoenen is ook terug te zien in de nieuwste update van de marktwaarden op FootballTransfers. De Amsterdammers werden door teleurstellende prestaties en slechte investeringen voorbijgestreefd, ook op basis van totale Estimated Transfer Value (ETV) van de selecties. Dit seizoen maakt Ajax weer jacht op de titel en neemt de totale selectiewaarde ook maandelijks toe.

Het waren barre tijden voor Ajax de afgelopen twee jaar, waarin tot tweemaal toe naast een ticket voor de Champions League werd gegrepen. Dit kwam mede door een legio aan teleurstellende investeringen. Vorig jaar trad Alex Kroes toe tot de directie samen met Marijn Beuker en werd Francesco Farioli aangesteld. De selectie werd langzaam op orde gebracht en ook de prestaties zijn een verademing in vergelijking met vorig seizoen. Sterker nog: Ajax stevent af op de titelwinst.

Artikel gaat verder onder video

Door de tegenvallende prestaties en dito investeringen zag Ajax ook zijn selectiewaarde alsmaar dalen. Terwijl Feyenoord en PSV hun selectie in waarde zagen toenemen en Ajax zodoende voorbij streefden. De Amsterdammers zijn nog ver verwijderd van de concurrenten, maar door een lichte stijging van 1 miljoen euro bedraagt de totale ETV van de selectie van Ajax vanaf deze maand 224,6 miljoen euro. Hiermee zet Ajax de achtervolging op PSV (totale ETV van 336,5 miljoen euro) en Feyenoord (totale ETV van 316,5 miljoen euro) door.

Transferwaarde Jorrel Hato stijgt weer

© Imago

De opmars qua ETV van Ajax heeft alles te maken met de ontwikkeling van het grootste lichtpunt uit de afgelopen drie jaar: Jorrel Hato . De negentienjarige linksback debuteerde onder John Heitinga twee jaar geleden in de hoofdmacht van Ajax, waar hij uitgroeide tot sterkhouder. De ETV steeg zodoende naar een hoogtepunt van 58,4 miljoen euro in maart, maar daalde vorige maand weer naar 45,4 miljoen euro.

Bij de ETV-update van mei heeft Hato zijn marktwaarde weer opgekrikt met een minimale marge. De Oranje-international is door een stijging van 900.000 euro momenteel 46,3 miljoen euro waard. Met deze ETV is Hato de meest waardevolle speler van Ajax en houdt hij onder anderen Brian Brobbey (25,9 miljoen euro), Kenneth Taylor (24,5 miljoen euro) en Josip Šutalo (23,0 miljoen euro). Sterker nog: Ajax heeft met Hato de meest waardevolle speler uit de Eredivisie in zijn selectie.

