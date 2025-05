Real Madrid ziet Ajax-speler die ‘nooit faalt met de bal’: ‘Een zeer complete voetballer’

Hoewel nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overgang naar de Premier League, valt een verhuizing naar Spanje evenmin uit te sluiten. De verdediger maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij Ajax en dat is Real Madrid niet onopgemerkt gebleven. Hato werd al eerder gelinkt aan De Koninklijke en volgens Relevo staat de Oranje-international inderdaad op ‘de shortlist van kandidaten voor komende zomer’.

Hato maakte begin 2023 zijn debuut in de hoofdmacht en had een paar maanden later al een basisplaats te pakken in het elftal van toenmalig interim-trainer John Heitinga. De verdediger zette zijn goede ontwikkeling door en was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. Hato droeg al op jonge leeftijd regelmatig de aanvoerdersband en werd door bondscoach Ronald Koeman beloond met een debuut in het Nederlands elftal. De ontwikkeling van de linkspoot blijft niet onopgemerkt. Liverpool en Chelsea worden genoemd als mogelijke nieuwe bestemming en ook het scoutingteam van Real Madrid houdt Hato ‘al maanden nauwlettend in de gaten’, zo schrijft Relevo.

Volgens de Spaanse nieuwssite is Hato ‘een van die spelers voor wie ze een financiële investering niet uitsluiten’. “Vanwege zijn leeftijd, potentieel en veelzijdigheid. Een profiel dat past bij het contractbeleid van de club van de afgelopen jaren en dat op meerdere posities versterkt kan worden. Hato is een zeer complete voetballer, met een fysiek waarmee hij duels kan winnen en aanvallende en verdedigende posities kan innemen zonder momentum te verliezen. Hij faalt nooit met de bal, vooral niet tijdens het dribbelen, en profiteert daarbij van zijn sterke benen, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant”, zo wordt Hato bedolven onder de complimenten.

Hato op meerdere posities inzetbaar

De waarde die Hato ‘onderscheidt’, is volgens Relevo echter vooral zijn ‘vermogen’ om zowel in het centrum van de verdediging als op de linksbackpositie te spelen. Hato was in het afgelopen seizoen bij Ajax nog onomstreden als centrale verdediger, maar moest zich na de aanstelling van Francesco Farioli gaan richten op de linksbackpositie. Ook op die plek maakt hij veel indruk. “Het is erg belangrijk voor Real Madrid om spelers te contracteren die zich kunnen aanpassen aan verschillende posities, en Hato laat daar gaan twijfel over bestaan. Hij moet zich op een aantal vlakken nog verbeteren, iets wat normaal is voor een speler van zijn leeftijd, maar hij heeft de kwaliteiten om dat te doen”, zo klinkt het.

Om de hierboven genoemde redenen wordt Hato, zo schrijft Relevo, door sommigen binnen Real Madrid vergeleken met David Alaba. De Oostenrijker kan evenals Hato op meerdere posities goed uit de voeten. Alaba maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap van Bayern München naar Real Madrid. Hoewel hij in Spaanse dienst twee keer de Champions League won en tweemaal landskampioen werd, wordt zijn periode in Madrid vooral gekenmerkt door blessureleed. Het is daarom nog maar de vraag of Real diens in 2026 aflopende contract gaat verlengen. Met Hato heeft de club de mogelijke vervanger van Alaba op het oog. “Dit, in combinatie met de voortdurende zoektocht naar een linksback, plaatst Hato op de shortlist van kandidaten voor volgende zomer”, besluit het kanaal.

‘Ajax kijkt al naar vervanger van Hato’

Hato heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2028. Waar een transfer van de verdediger Ajax in eerste instantie nog een financiële boost moest bezorgen, hoeft de club hem inmiddels niet meer te verkopen dankzij een verbeterde financiële positie. Dat meldde Mike Verweij van de week. De clubwatcher van De Telegraaf bracht Ajax desondanks in verband met een linksback uit Argentinië, die Hato mogelijk moet vervangen.

