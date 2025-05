'Ajax met steenrijke club in gesprek over zomerse transfer Jorrel Hato'

Ajax-directeur Alex Kroes heeft al met Chelsea gesproken over . Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De pas negentienjarige verdediger maakt een stormachtige ontwikkeling door en mag zich dan ook verheugen op flink wat belangstelling.

Hato was vorig seizoen een van de weinige lichtpuntjes in het dramatische jaar van Ajax. Dit seizoen zet de jonge verdediger zijn ontwikkeling door, al is het op een andere positie. Trainer Francesco Farioli ziet in Hato een linksback en die positie vult hij prima in. Niet voor niets dat er dan ook flink wat belangstelling vanuit de Premier League is voor de jonge verdediger. Onder meer Chelsea, Arsenal en Liverpool zouden wel oren hebben naar de

“Alex Kroes heeft al een keer met Chelsea gesproken, dat is inmiddels maanden geleden, en daar kwam Hato ook ter sprake", aldus Verweij. "Dat was eigenlijk meer een gesprek over hoe het ging met de clubs. Daar werd Hato ook in meegenomen. Dus Ajax heeft ook met Chelsea gesproken over Hato."

"Arsenal wordt met hem in verband gebracht, Liverpool. Dat is wat je als Nederlandse club wilt. Dat is toen bij Lisandro Martinez ook gebeurd. Dan kan de prijs naar een niveau gaan waar je echt heel blij van wordt. Dus dat zullen ze handenwrijvend bekijken. Ik denk dat het Ajax niet heel veel uitmaakt of hij naar Arsenal, Chelsea of Liverpool gaat, want dat wordt weer een speler voor de hoofdprijs verkopen", aldus Verweij.

Kan Hato stap naar Premier League aan?

Of de stap naar de Premier League verstandig is voor Hato? “Ik denk wel dat Hato daar aan toe is”, aldus Verweij. Valentijn Driessen denkt dat het afhankelijk is van wat ze met hem van plan zijn. “Zijn ze van plan hem als linksback te gebruiken, of als centrale verdediger? Komt hij voor de basis of komt hij voor de bank? Of zeggen ze, zoals ze zo vaak zeggen, een jaar aanpassing en we gaan je langzaam brengen. Dan denk ik: ga lekker met Ajax in de Champions League voetballen", stelt Driessen. "Probeer dan ook centraal in de verdediging te staan, desnoods als linksback. Het belangrijkste is dat hij vlieguren gaat maken. Het is ook een hele jonge jongen, dan kan je het beste bij Ajax vlieguren maken. Dat is beter dan bij Liverpool op de bank zitten."

