'Ajax stuurt scout naar buitenlandse topper' - die ziet Feyenoord-target uitblinken

Een scout van Ajax was donderdag aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd Club Brugge - KAA Gent in de Belgische Champions’ play-offs. Dat meldt het account Scouts in Attendance althans. Het is niet bekend voor welke speler de Amsterdammers naar België zijn afgereisd, maar op sociale media wordt er volop gespeculeerd.

Club Brugge herstelde zich donderdag van de teleurstellende resultaten tegen Union Sint-Gillis. De regerend kampioen van België stond vorige week tweemaal tegenover Union. De thuiswedstrijd eindigde in een 0-1 nederlaag, in Brussel kwamen beide ploegen niet tot scoren. Daardoor raakte Club Brugge de koppositie kwijt aan Union, maar dankzij de 4-1 zege op KAA Gent heeft het de leiderschapsplek weer in handen. De voorsprong op Union is nu twee punten, al heeft de ploeg uit Brussel nog wel een wedstrijd tegoed.

Ajax-scout ziet Watanabe indruk maken

Bij KAA Gent maakte Tsuyoshi Watanabe zijn opwachting. De 28-jarige Japanner wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord. De onderhandelingen tussen KAA Gent en Feyenoord zouden al in volle gang zijn, maar volgens Martijn Krabbendam van Voetbal International ligt een ‘snel akkoord’ momenteel niet in de lijn der verwachting. Hoewel Watanabe een ruime nederlaag niet kon voorkomen, maakte hij een positieve indruk. Dat zal de Ajax-scout ook zijn opgevallen.

Ajax-fans speculeren

Voor welke speler(s) de scout op de tribune zat, is niet bekend. Het account Scouts in Attendance meldt alleen dat de scout van de partij was. “Geen idee voor wie, maar Feyenoord werd deze week in verband gebracht met de 28-jarige Gentse verdediger Tsuyoshi Watanabe. Ajax heeft de afgelopen jaren een aantal spelers van Gent aangetrokken, zoals Jorthy Mokio en Stanis Muzambo”, zo klinkt het. De tweet is Ajax-supporters niet onopgemerkt voorbijgegaan. Dat leidt tot speculaties. Ajax is in het verleden al gelinkt aan de komst van Kyriani Sabbe. De Amsterdammers zouden hem een paar jaar geleden naar Nederland hebben willen halen, maar volgens Het Laatste Nieuws weigerde hij de aanbieding toen hij vijftien jaar was.

Sabbe is inmiddels twintig jaar. Hij speelde al 71 wedstrijden voor de hoofdmacht van Club Brugge. Sabbe is een rechtervleugelverdediger. Voor die positie heeft Ajax-trainer Francesco Farioli momenteel Anton Gaaei en Lucas Rosa tot zijn beschikking, en in de voorbereiding op het nieuwe seizoen krijgt Gerald Alders misschien wel een kans. Een Ajax-supporter schrijft op X te hopen dat de scout voor Maxim De Cuyper of Bjorn Meijer op de tribune zat. Ajax moet mogelijk op zoek naar een nieuwe linksback. Jorrel Hato lijkt na dit seizoen een transfer te gaan maken. De Cuyper is echter een belangrijke kracht bij Club Brugge. Hij speelde dit seizoen al vijftig wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en zeven assists gaf. Bovendien droeg hij al acht keer het shirt van België.

Meijer is een bekende van de Eredivisie. De linkspoot maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van zes miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Club Brugge. Heel succesvol is zijn periode in België nog niet. Hij speelde tot op heden honderd wedstrijden, goed voor zeven doelpunten en veertien assists. Geen slechte statistieken natuurlijk, maar door blessures miste hij al een hoop wedstrijden. Alleen dit seizoen stond al hij 125 dagen aan de kant vanwege een dijbeenspierblessure én een hamstringblessure. Meijer kwam donderdag tegen Gent 25 minuten in actie.

#ajax scout attended Club Brugge 4-1 Gent today....



No idea who for but Feyenoord were linked to 28yo Gent CB Tsuyoshi Watanabe this week



Ajax have signed some players from Gent in last few years like Jorthy Mokio & Stanis Muzambo — Scouts in Attendance (@scoutsattending) May 1, 2025

