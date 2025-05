Feyenoord-target doet kijkers versteld staan: 'Krikte marktprijs weer op, vraag maar 15 miljoen'

Feyenoord heeft met Sem Steijn de eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen en zal zich naar verwachting de komende maanden nóg meer gaan roeren op de transfermarkt. De huidige nummer drie van de Eredivisie heeft naar verluidt Tsuyohi Watanabe op het lijstje staan om de achterhoede te versterken. De 28-jarige Japanner is bezig aan een goed seizoen bij KAA Gent en liet donderdag in de uitwedstrijd tegen Club Brugge opnieuw een goede indruk achter. Ondanks een ruime nederlaag (4-1) klinken er louter positieve geluiden over het optreden van Watanabe.

Met de komst van Steijn heeft Feyenoord zich mogelijk verzekerd van doelpunten, maar de club zal zich de komende periode ook vooral gaan richten op het vóórkomen van doelpunten. Robin van Persie ziet, zo wordt verwacht, meerdere verdedigers na dit seizoen vertrekken. Zo wordt Dávid Hancko al maanden in verband gebracht met een overgang naar de Serie A en lijkt ook Gernot Trauner bezig te zijn aan zijn laatste weken in dienst van Feyenoord. De komst van een centrale verdediger is in dat geval geen overbodige luxe.

De Rotterdammers hebben naar verluidt hun ogen gericht op Watanabe. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl meldde vorige week nog dat Feyenoord zich al heeft gemeld bij KAA Gent voor een transfer van de Japanse centrale verdediger. Hij streek begin 2022 neer in België. Na anderhalf jaar KV Kortrijk tekende hij in de zomer van 2023 bij KAA Gent. Dat betaalde destijds 3,5 miljoen euro voor zijn komst. Grote kans dat de club hem komende zomer voor flinke winst kan verkopen. Niet alleen omdat Watanabe nog een contract heeft tot medio 2027, maar bovenal omdat hij uitstekende optredens op de mat legt.

’15 miljoen voor Watanabe’

Dat was ook donderdag in de uitwedstrijd tegen Club Brugge het geval. KAA Gent nam na ruim een half uur voetballen verrassend de leiding op bezoek bij de regerend landskampioen. Die zette vervolgens flink aan en was twee minuten na de openingstreffer al dicht bij de gelijkmaker, maar Watanabe zorgde er met een dubbele ‘redding’ voor dat zijn ploeg in ieder geval nog een paar minuten langer van de voorsprong kon genieten. Daarmee maakte hij grote indruk. “Watanabe speelt een behoorlijke eerste helft zeg, onttrekt zich aan de vorm van dit seizoen”, zo schreef een kijker op X. Een supporter van KAA Gent deed er nog een schepje bovenop. “Vraag maar 15 miljoen voor Watanabe na deze eerste helft”, zo klinkt het.

😱 | HOE hielden Tsuyoshi Watanabe en Tom Vandenberghe deze ballen uit hun doel? 📛 #CLUGNT pic.twitter.com/qScdWiqRfQ — DAZN België (@DAZN_BENL) May 1, 2025

Jean-Paul Rison, redacteur bij onder meer FC Afkicken en 433, stelt - met een knipoog - dat Feyenoord met de komst van Watanabe meteen ook een ander probleem kan oplossen. “Zie net die Watanabe bij AA Gent twee keer op waanzinnige wijze een bal van de lijn halen. Zou dus in ieder geval een oplossing zijn voor het keepersprobleem bij Feyenoord.” Watanabe kon met die actie een tegentreffer nog voorkomen, maar zag Club Brugge een paar minuten later alsnog langszij komen. In de tweede helft was er vervolgens geen houden meer aan voor Gent. Romeo Vermant zorgde met zijn tweede al snel na de rust voor een Brugse voorsprong en Christos Tzolis bepaalde met een dubbelslag de eindstand op 4-1.

‘Watanabe krikte zijn marktprijs weer op’

Het regende na afloop dan ook onvoldoendes bij KAA Gent. Slechts twee spelers werden door Het Nieuwsblad beoordeeld met een voldoende: doelman Tom Vandenberghe én Watanabe. Beiden kregen het rapportcijfer 6 voor hun optreden tegen Club Brugge. “Krikte zijn marktprijs weer wat op door nu ook te tonen dat hij eigenlijk een tweede doelman is. Redde alleen al in de eerste helft drie ballen van de lijn. Ook na rust nog vaak opruimer van dienst”, zo klinkt het. Watanabe vertegenwoordigt volgens het datamodel van FootballTransfers een geschatte transferwaarde (Estimated Transfer Value) van tien miljoen euro. Volgens De Telegraaf vraagt KAA Gent iets minder dan tien miljoen euro.

