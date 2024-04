Negentienjarige revelatie van Club Brugge 'weigerde' Ajax: 'Hij lijkt een stoomtrein op zijn rechterflank'

De achterstand op koploper Union was bij aanvang van de kampioenschapsronde weliswaar nog fors, maar Club Brugge is de laatste weken dusdanig in goede vorm dat de landstitel inmiddels lonkt. In de Champions’ play-offs is een belangrijke rol weggelegd voor . De 19-jarige rechtsback had zondag met een doelpunt en een assist nog een behoorlijk aandeel in de 0-3 overwinning bij KRC Genk. Sabbe is inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself. Hij kon in het verleden twee keer tekenen bij Ajax.

Sabbe kwam mede door een microscheurtje in de voet slechts tot twaalf wedstrijden in de reguliere competitie. Maar na zijn basisplaats in de laatste competitiewedstrijd tegen Sint-Truiden krijgt hij het volste vertrouwen. Sabbe verschijnt in de UEFA Conference League - waarin Club Brugge is doorgedrongen tot de halve finales - én de kampioenschapsronde inmiddels elke wedstrijd aan de aftrap. De vleugelverdediger betaalt het vertrouwen van zijn trainer terug met goede prestaties. In de return tegen PAOK Saloniki in de kwartfinales van de Conference League verzorgde hij nog een assist en tegen KRC Genk was hij naast aangever dus ook zelf trefzeker.

“Vergeet TJ Buchanan. Maxim De Cuyper dient ook al even niet meer op rechts te staan. Met dank aan de ontbolstering van Sabbe, één van de protagonisten in deze stilaan waanzinnige play-offs van Club Brugge”, is Het Laatste Nieuws dan ook lovend over de prestaties van de jonge verdediger, die al van jongs af aan rondloopt bij Club Brugge. “Op zijn zesde tekende het jeugdproduct zijn eerste aansluitingskaart bij Club. De nuchtere West-Vlaming was op zijn zestiende de jongste debutant in 1B. Onder Carl Hoefkens werd hij bij de A-kern gehaald, onder Rik De Mil vierde hij vervolgens zijn debuut.”

De rappe ontwikkeling van Sabbe werd al in een vroegtijdig stadium ontdekt door andere clubs, waaronder Ajax. De Amsterdammers probeerden de in Gent geboren Sabbe nog vóór zijn debuut in de hoofdmacht al los te weken bij Club Brugge. Verslaggever Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad meldde in maart 2022 dat Club Brugge in gesprek was met Sabbe over een profcontract tot medio 2024 en Ajax hem eveneens had benaderd. Ajax ondernam een paar jaar ervoor al een poging om de verdediger naar Amsterdam te halen. “Sabbe weigerde evenwel een aanbieding vanuit Amsterdam toen hij 15 was”, zo weet HLN.

De beslissing om bij Club Brugge te blijven, heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. Sabbe speelde zijn wedstrijden vorig seizoen nog voornamelijk op het tweede niveau, maar behoort inmiddels bijna wekelijks tot de uitblinkers in de hoofdmacht. “Sabbe lijkt wel een stoomtrein op zijn rechterflank. Als 7-jarige werd hij in zijn dorp Ichtegem ooit gehuldigd nadat hij in het loopcriterium aan drie verschillende afstanden had deelgenomen. Drinken of uitgaan doet hij naar eigen zeggen niet”, zo klinkt het. Sabbe is met Club Brugge inmiddels hard op weg om zijn droom te verwezenlijken: in de Champions League spelen. “Als kind zette hij bij Champions League-wedstrijden prompt het geluid harder. En zong hij uit volle borst mee in de woonkamer.”

Zo ver is het overigens nog niet voor Club Brugge en Sabbe. Blauw-Zwart staat evenals Anderlecht op 42 punten. Union St. Gillis volgt op één punt. Club Brugge speelt nog vier wedstrijden in de kampioenschapsronde. Donderdag staat de heenwedstrijd tegen Fiorentina in de halve finales van de Conference League op het programma. Club Brugge begint met een uitduel.

