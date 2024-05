Ajax wordt met de grond gelijk gemaakt en krijgt John van den Brom en Alex Pastoor getipt

Voetbal International-journalist Geert-Jan Jakobs begrijpt niets van de keuze van Ajax om bij Francesco Farioli uit te komen als belangrijkste kandidaat om John van 't Schip op te volgen. De verslaggever vindt het een onlogische keuze van de Amsterdammers en pleit voor de komst van een coach met gezag.

"Je moet nu een trainer hebben die gezag heeft, die autoriteit heeft en niet met een 35-jarige tactiekblogger die in een competitie komt die hij niet kent en bij een club komt die dat niet kent", trapt Jakobs af in een video-item van Voetbal International. De journalist is uiterst kritisch op de uitkomst van de trainerszoektocht van technisch directeur Alex Kroes. "Ik vind het een heel vreemde keuze. Je moet op dit moment bij Ajax toch een trainer halen die zijn sporen heeft verdiend en vaker met dit bijltje gehakt heeft. Ze liggen niet voor het oprapen, maar ik vind dit wel het andere uiterste. Je moet proberen om de gok zo klein mogelijk te maken", geeft Jakobs aan.

Als voorbeeld haalt de verslaggever twee Nederlandse coaches aan: "Zelfs Alex Pastoor zou ik een logischere keuze vinden dan deze jonge man, of John van den Brom. Dat zou ik minder vreemd vinden dan Farioli. Ik snap het niet", geeft Jakobs opnieuw aan. Hij vindt het een te grote gok van Ajax op met Farioli in zee te gaan en had liever gezien dat de Amsterdammers waren uitgekomen bij een trainer met gezag, waarvan men direct had geweten dat hij gezichten dezelfde kant op kan krijgen binnen de Ajax-selectie.

Dat is nodig, omdat er onvrede heerst. Zo heeft Jordan Henderson zich onlangs kritisch uitgelaten over een gebrek aan topsportcultuur binnen de club. Jakobs ziet ook in Schotland een trainer die met zijn ervaring geschikt zou zijn om aan de slag te gaan in Amsterdam: "Ik heb ooit Brendan Rodgers geïnterviewd. Dat is een man die helemaal idolaat is van Johan Cruijff, in de Premier League honderden wedstrijden heeft gecoacht. Zo'n man zou ik dan veel beter vinden dan deze nieuwkomer in het vak, die in Turkije bij twee clubjes heeft gewerkt en bij OGC Nice het een jaar aardig doet."

