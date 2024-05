Stokkers open over zeer zware tijd: ‘Eerste drie weken van het seizoen kon ik amper lopen’

Met een hoop geluk maakte donderdagavond de 1-1 voor zijn ploeg Go Ahead Eagles in de met 1-2 gewonnen play-offwedstrijd tegen NEC. Na afloop vertelde de aanvaller heel open over de zeer zware tijd die hij achter de rug heeft.

“Ik loop heel het seizoen te worstelen met mijn gesteldheid, de eerste drie weken kon ik amper wandelen”, begint Stokkers voor de camera's van ESPN. “En ik had een oogblessure die heel veel hersteltijd vergde. Hier heb ik naartoe gewerkt. Als je het dan in dit soort wedstrijden mag doen, dan is dat het allemaal waard geweest. Dit is bijna onbeschrijflijk, voor dit soort wedstrijden doe je het.”

Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers was dolblij voor de aanvaller, die voor het eerst sinds zijn terugkeer, hetzij met enig fortuin, wist te scoren. “Zijn verhaal is wat zwaarder dan hij nu doet voorkomen. Ik heb heel veel respect voor hem, dit is een beloning voor hoeveel hij heeft gestreden en gedaan. Ik vind dat we echt een goede pot speelden. Toen we 1- 0 achter kwamen, was ik wel bang, maar gelukkig hebben we Finn nog achter de hand”, aldus de linksback, die zich mag heugen op de interesse van FC Twente.

Trainer René Hake spreekt vol bewondering over de veerkracht en het doorzettingsvermogen van Stokkers. “Typisch Finn, dan is hij toch altijd weer in de buurt. Finn heeft knetterhard gewerkt om terug te komen. Hij baalt dat hij minder speelt, maar hij is een jongen die altijd opduikt in de zestien, dat is zijn kwaliteit”, aldus de Drentse coach.

