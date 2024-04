AD tipt Feyenoord en ziet naast Oosting nog één mogelijke opvolger van Slot in de Eredivisie rondlopen

Slechts twee van de zeventien trainers in de Eredivisie zouden voor Feyenoord interessant kunnen zijn om Arne Slot op te gaan volgen, schrijft het Algemeen Dagblad. Naast de al eerder naar voren geschoven Joseph Oosting (FC Twente) schrijft de krant dat Rogier Meijer, afgelopen zondag met N.E.C. nog de tegenstander van de Rotterdammers in de bekerfinale, een prima optie zou kunnen blijken te zijn.

Slot lijkt vlak voor het einde van zijn derde seizoen als hoofdtrainer hard op weg naar de uitgang in De Kuip, nu de berichtgeving over een fraaie transfer naar Liverpool de afgelopen dagen over elkaar heen buitelen. Clubwatcher Mikos Gouka buigt zich in een AD-artikel alvast over degene die zich straks over de niet geringe erfenis van Slot zou moeten gaan ontfermen.

De Telegraaf meldde eerder vandaag (woensdag) dat Twente-trainer Oosting wordt overwogen op de Rotterdamse burelen. Gouka heeft zijn twijfels: "Oosting deed het goed bij RKC en doet het nu goed bij FC Twente, maar hem op basis van die twee klussen vastleggen doet wel wat denken aan de opportunistische, oude werkwijze van Feyenoord." Wat dat betreft zou Meijer een 'creatievere' keuze zijn, betoogt de clubwatcher.

"De man die zondag in de bekerfinale nog de tegenstander coachte, wordt door de technische staf van het huidige Feyenoord gezien als één van de meest tactisch geschoolde trainers in de eredivisie", verwijst Gouka onder meer naar de woorden die Slot voorafgaand aan de eindstrijd over zijn collega sprak. "Iemand ook die in staat is om wedstrijden naar zijn hand te zetten", vervolgt de journalist.

Andere opties

Daarnaast ziet Gouka nóg zes Nederlandse trainers die mogelijk overwogen kunnen worden door Feyenoord, bijvoorbeeld de clubloze Giovanni van Bronckhorst en Pascal Jansen. Robin van Persie schrijft hij vooralsnog min of meer af en lijkt bovendien hard op weg naar sc Heerenveen. Daarnaast noemt Gouka ook Albert Stuivenberg (assistent-trainer Arsenal), Dick Schreuder (UD Castéllon) als Nederlande gegadigden. Ook de clubloze Duitser Jesse Marsch én de eveneens werkloze Deen Bo Svensson kunnen in de ogen van Gouka worden gezien als opties.

