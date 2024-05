Opstelling Feyenoord: Slot verrast en houdt herstelde sterkhouder op de bank

Spits keert zondagavond tegen PEC Zwolle nog niet terug in de basiself van Feyenoord. Trainer Arne Slot kan tegen zijn vroegere werkgever weer beschikken over zijn topscorer, die inmiddels op 21 competitietreffers staat, maar kiest andermaal voor . is er tegen de Zwollenaren wél weer vanaf de aftrap bij.

Vorige week moest Giménez het uitduel bij Go Ahead Eagles (1-3 winst) vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. Door het herstel van de Mexicaan leek zijn vervanger, die in Deventer tot scoren wist te komen, naar de bank terug te verhuizen. Niets blijkt echter minder waar: Ueda heeft ook tegen PEC een plaats in de basis.

Justin Bijlow mag, zoals verwacht, ook tegen PEC weer plaatsnemen onder de lat. Voor de international vormen Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Thoams Beelen en Dávid Hancko de viermansdefensie. Op het middenveld is Ramiz Zerrouki opnieuw de vervanger van de geblesseerde Mats Wieffer en heeft Slot verder basisplaatsen ingeruimd voor Calvin Stengs en Quinten Timber. Voorin krijgt Ueda vanaf de flanken steun van Igor Paixão en Luka Ivanusec. Yankuba Minteh verhuist daardoor naar de reservebank.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Beelen, Hancko; Zerrouki, Stengs, Timber; Paixão, Ueda, Ivanusec

Ook de opstelling van de bezoekers is bekend. Bram van Polen, bezig aan zijn afscheidstournee, heeft van trainer Johnny Jansen zoals verwacht een plek in de verdediging toebedeeld gekregen. De oefenmeester kan in De Kuip niet beschikken over de geschorsten Thomas Lam en Younes Namli, die vorige week tegen Heracles Almelo (3-1 winst) allebei voor de vijfde keer dit seizoen een gele kaart kregen. Damian van der Haar en Eliano Reijnders zijn hun vervangers in de basiself.

Opstelling | Basisplaatsen voor Damian van der Haar en Eliano Reijnders, die de geschorsten Thomas Lam en Younes Namli vervangen.#feypec #peczwolle #desespereertnimmer pic.twitter.com/0OaX9AuDH2 — PEC Zwolle (@PECZwolle) May 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Elfrink benadrukt uitstekend nieuws voor Feyenoord: ‘Pakken zelfs nog iets meer dan PSV’

Feyenoord moest in de strijd om de landstitel weliswaar al voortijdig z’n meerdere erkennen in PSV, maar dat betekent niet dat de Rotterdammers helemaal niets overhouden aan dit Eredivisieseizoen.