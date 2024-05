Feyenoord neemt alvast een beetje afscheid van Slot: 'Laten we genieten van de laatste momenten'

Feyenoord en Liverpool hebben de overstap van Arne Slot weliswaar nog altijd niet officieel aangekondigd, maar het is al weken niet meer de vraag óf, maar wanneer hij zich de nieuwe hoofdtrainer van The Reds mag noemen. Slot heeft er zelf geen moment een geheim van gemaakt dat hij de stap naar de Engelse top graag wil maken. Hij staat zondagmiddag nog één keer langs de lijn bij Feyenoord, dat twee dagen voor het afsluitende competitieduel met Excelsior een mooie 'afscheidsvideo' publiceert.

Slot arriveerde medio 2021 in De Kuip. Hij loodste Feyenoord in zijn eerste seizoen meteen naar de finale van de UEFA Conference League (1-0 verlies tegen AS Roma) en een jaar later naar de eerste landstitel sinds 2017. Slot leek vorig jaar al de deur van De Kuip achter zich dicht te trekken, maar van een overgang naar Tottenham Hotspur kwam het niet. Een klein jaar later krijgt hij alsnog zijn transfer naar Engeland. Liverpool ziet in hem de ideale opvolger van Jürgen Klopp, die het na negen jaar voor gezien houdt. Slot won met Feyenoord dit seizoen de KNVB Beker en eindigt in de Eredivisie op de tweede plaats, die recht geeft op rechtstreekse deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

The Arne Slot era is coming to an end... 🔒



Let's enjoy the last moments. pic.twitter.com/iIvj8pJzUo — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 17, 2024

