Feyenoord bereikt akkoord en presenteert Brian Priske officieel als nieuwe hoofdtrainer

Brian Priske is de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, zo maakt de club bekend op de officiële kanalen. De 47-jarige oefenmeester komt over van Sparta Praag en wordt de opvolger van de naar Liverpool vertrokken succescoach Arne Slot. Priske tekent een contract van drie seizoenen in De Kuip.

Het was niet meer de vraag, maar wanneer Priske de nieuwe trainer van Feyenoord werd. De nummer twee van het afgelopen Eredivisieseizoen bereikte vorige week al een akkoord met Sparta Praag en vervolgens ook met Priske zelf.

Artikel gaat verder onder video

Het akkoord tussen Feyenoord en Priske werd vandaag wereldkundig gemaakt door de Rotterdammers. Het is niet bekend wat voor bedrag de Stadionclub overmaakt naar Sparta Praag. Volgens diverse media zou het gaan om omgerekend circa twee miljoen euro. Priske had in Tsjechië nog een contract tot de zomer van 2026.

Brian Priske is 47 jaar en was tussen 1996 en 2011 actief als voetballer. Hij speelde voor achtereenvolgens AC Horsens, Aarhus Fremad, Aalborg BK, KRC Genk, Portsmouth, Club Brugge, Velje BK, FC Midtjylland (huurbasis) en IK Start. Met Aalborg werd Priske in 1999 kampioen van Denemarken; bij Club Brugge pakte hij in 2007 de beker. Tussen 2003 en 2007 was Priske goed voor 24 interlands voor Denemarken. Priske was een verdediger. Als trainer was de Deen actief voor FC Midtjylland, Antwerp FC en dus Sparta Praag.

Welcome to our new Head Coach:



🇩🇰 BRIAN PRISKE pic.twitter.com/ZiR3wFfK5e — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 12, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wie is Brian Priske, de nieuwe trainer van Feyenoord met een opvallende Nederlandse link?

Een eerste introductie met Brian Priske, de nieuwe trainer van Feyenoord.