Oranje hoeft voor één speler niet bang te zijn op zondag 16 juni in Hamburg

Robert Lewandowski moet het allemaal in zijn eentje gaan doen. Dat is een beetje de tendens als je aan de gemiddelde Nederlandse voetbalfan vraagt wat hij of zij van Polen vindt. Bondscoach Michal Probierz is de derde bondscoach van Polen in een zeer korte periode. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Polen.

“Laat hem FC Barcelona maar bellen”, dat waren de woorden van Probierz, die niks van de opmerkingen van de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman begreep. Polen bracht naar buiten dat Lewandowski geblesseerd is voor het duel met Nederland, maar Koeman wist niet wat hij wel moest geloven, en wat hij niet kon geloven. Zonder Lewandowski zal het in ieder geval erg moeilijke worden voor de Polen om een vuist te ballen tegen het Nederlands elftal. Er blijven weinig noemenswaardige spelers over op die manier. Alleen Piotr Zielinski en Wojciech Szczesny lijken bij het grootste gedeelte van de Nederlandse fans bekend.

Fernando Santos, bij de meesten bekend als bondscoach van Portugal voor een bepaalde periode, was op een gegeven moment ook de hoofdtrainer van het Poolse nationale elftal. Polen begon heel slecht aan de kwalificatie dus de bond trok de stekker eruit voordat het echt helemaal verkeerd liep en Polen niet op het EK 2024 zou verschijnen. Onder Probierz haalde Polen nog de play-offs voor het EK, en won het in die nacompetitie van Estland, en versloeg het in de finale Wales op penalty’s. Szczesny was dé held.

Polen in de EK-kwalificatie

Polen speelde in de kwalificatiepoule tegen Albanië, Tsjechië, Moldavië en Faeröer. Albanië eindigde knap bovenaan in de poule (weliswaar op doelsaldo). Tsjechië had evenveel punten, maar Polen bleef, met vier punten minder dan de eerdergenoemde landen, wat achter. Drie duels wist Polen te winnen, maar de overige vijf werd er verloren, of gelijkgespeeld. En dat tegen landen die op papier toch een stukje minder lijken. Helemaal als je over een spits als Lewandowski beschikt.

26-koppige selectie van Probierz

Keepers: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna) en Marcin Bulka (OGC Nice).

Verdedigers: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Jakub Kiwior (Arsenal), Tymoteusz Puchacz (FC Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań) en Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Middenvelders: Przemyslaw Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kaluzinski (Antalyaspor), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Jakub Piotrowski (Ludogorets Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymanski (AEK Athene), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Michal Skoras (Club Brugge), Kacper Urbanski (Bologna), Nicola Zalewski (AS Roma) en Piotr Zielinski (Napoli).

Aanvallers: Robert Lewandowski (Barcelona), Adam Buksa (Antalyaspor), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir) en Karol Swiderski (Hellas Verona).

Dé sterspeler bij Polen

Het zal dan ook niet als een verrassing komen dat Lewandowski dé sterspeler van dit Poolse elftal is. Hoewel hij in de eerste wedstrijd op het EK nog niet mee kan doen tegen het Nederlands elftal is wel de verwachting dat hij minuten gaat maken tegen Oostenrijk en Frankrijk. Probierz en alle Poolse supporters kunnen de goaltjesdief wel goed gebruiken. Het zal geen makkelijke opgave worden om uit de poule te ontsnappen. De spits van FC Barcelona is inmiddels ook al goed op leeftijd. Al 35 jaar staat de Pool op de aardbol.

Vermoedelijke opstelling Polen volgens The Guardian

Disclaimer: Lewandowski speelt niet tegen Oranje

Lastige poule voor Polen

Polen zit dus met het Nederlands elftal in de poule, maar ook met Frankrijk en Oostenrijk. Wie een blik werpt op deze poule ziet meteen dat Polen de zwakke broeder is, maar goed, elk land heeft natuurlijk hoop. Albanië zal ook niet verwachten te winnen van Spanje, Italië en Kroatië, maar er blijven kansen, zo geldt ook voor Polen. De wedstrijd tegen Oostenrijk (met een mogelijk fitte Lewandowski) lijkt de belangrijkste partij van het Poolse toernooi.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇵🇱 Polen 0 0 0 0 0 0 0 2 🇳🇱 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 3 🇦🇹 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 4 🇫🇷 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 16 juni 15.00 uur Polen 🇵🇱 🇳🇱 Nederland Volksparkstadion, Hamburg 17 juni 21.00 uur Oostenrijk 🇦🇹 🇫🇷 Frankrijk Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf 21 juni 18.00 uur Polen 🇵🇱 🇦🇹 Oostenrijk Olympiastadion, Berlijn 21 juni 21.00 uur Nederland 🇳🇱 🇫🇷 Frankrijk Red Bull Arena, Leipzig 25 juni 18.00 uur Nederland 🇳🇱 🇦🇹 Oostenrijk Olympiastadion, Berlijn 25 juni 18.00 uur Frankrijk 🇫🇷 🇵🇱 Polen Signal Iduna Park, Dortmund 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

