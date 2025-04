Harde kern De Graafschap neemt na 21,5 jaar ontzettend pijnlijk besluit

De harde kern van De Graafschap, de Brigata Tifosi, stopt er na dit seizoen mee. De supportersvereniging heeft deze beslissing na 21,5 jaar met 'pijn in het hart' genomen. Zelf spreekt de BT'03 over het 'einde van een tijdperk'.

De Brigata Tifosi viel de voorbije jaren op met diverse geweldige sfeeracties, waar het zichzelf echt mee op de kaart zette. Zo werd het vijftienjarig bestaan in 2028 gevierd met een hele fraaie tifo. Destijds was onder meer een spandoek van 3400 meter lang te zien en dat seizoen dook een persoon verkleed als het Batman-personage The Joker op langs de zijlijn, wat eveneens gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City die destijds promotie naar de Eredivisie opleverde. Vijf jaar later dook het personage opnieuw op in een sfeeractie van de BT'03.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Hiddink diep onder de indruk: succestrainer moet Dijkhuizen in 2026 opvolgen bij De Graafschap'

Aan al dat fraais komt nu dus een einde, zo kondigt de fanatieke supportersschare aan via de eigen website. "Na 21,5 jaar hebben we met pijn in ons hart besloten om te stoppen als BT. Een beslissing die er voor ons al enige tijd aan zat te komen, maar die we door verschillende inspanningen de afgelopen jaren hebben kunnen uitstellen. Helaas zijn er, zowel binnen als buiten de groep, een aantal factoren die het onmogelijk maken nog langer onze club te supporten zoals we dat al die jaren hebben gedaan."

"We doen het met volle overgave, of we doen het niet", vervolgt de Brigata Tifosi in het statement. "Dit is de reden dat we de beslissing genomen hebben om na dit seizoen een punt achter BT te zetten. Dit betekent natuurlijk niet dat we niet meer te zien zullen zijn op De Spinnekop of bij uitduels. Een fanatieke Graafschapper ben je voor het leven!"

LEES OOK: Luuk de Jong sluit spectaculaire terugkeer uit: 'Zeker niet volgend seizoen'

De Graafschap 'op de kaart gezet'

"Grootse sfeeracties, onophoudelijke vocale support, zowel op De Vijverberg als in de verste uithoeken van het land. In weer en wind, in goede, maar vooral in slechte tijden: we waren er. Altijd en overal!', gaat de Brigata Tifosi verder. De supportersvereniging kijkt wel terug op een 'fantastische tijd' en is trots op wat er is bereikt. "Samen hebben we onze club op de kaart gezet. Europa kent De Graafschap, en dat is volledig te danken aan de prestaties van de supporters. We beseffen dat er een gat zal ontstaan en zullen daarom samen met de andere supportersgroeperingen kijken naar een De Graafschap-waardige invulling."

Voorbije jaren steeds meer weerstand tegen Brigata Tifosi

De sfeeracties van de Brigata Tifosi konden echter ook steeds vaker op kritiek rekenen. Zo moest De Graafschap de voorbije jaren tienduizenden euro's aan boetes betalen aan de KNVB en werd er enkele malen in een halfleeg stadion De Vijverberg gevoetbald. Een deel van de supporters, alsmede de directie van De Graafschap, stoorde zich hier aan. Ook burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem verzette zich de voorbije periode steeds meer tegen de in zijn ogen illegale vuurwerkacties.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Ihattaren gaat in tegen Koeman: 'Verbannen speler hoort in Oranje!' 🔗

👉 Kieft neemt het op voor Van Persie: 'Dat is Farioli bij Ajax na een heel jaar nóg niet gelukt' 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗

👉 Bonnie Blue wil fans en spelers van Forest 'leuke tijd geven' en wordt permanent verbannen 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗