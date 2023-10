Tifosi De Graafschap staan met indrukwekkende sfeeractie stil bij twintigjarig bestaan

Brigata Tifosi, de groep fanatieke supporters van De Graafschap, heeft vrijdagavond op indrukwekkende wijze stilgestaan bij het twingtigjarig bestaan. Voorafgaand aan het thuisduel met FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie was een indrukwekkend spandoek over vrijwel de hele lengte van een lange zijde op De Vijverberg te zien en keerde bovendien The Joker weer even terug in Doetinchem.

Het Algemeen Dagblad schreef vrijdag al over de acties die BT'03 bij het vorige lustrum, het vijftienjarig bestaan dat werd gevierd in 2018, organiseerde. Destijds was onder meer een spandoek van 3400 meter lang te zien en dat seizoen dook een persoon verkleed als het Batman-personage The Joker op langs de zijlijn, wat eveneens gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City die destijds promotie naar de Eredivisie opleverde.

Vrijdag was het personage opnieuw te zien; deze keer niet in 'levenden lijve' maar op een spandoek dat boven de tribune verrees. Voorafgaand aan het treffen met FC Eindhoven werd bovendien vuurwerk afgestoken, wat leidt tot fraaie beelden.