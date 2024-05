‘AZ komt voor verdedigende versterking uit bij oude bekende van Aston Villa’

AZ staat op pole position om komende zomer op huurbasis over te nemen van Aston Villa, zo meldt het Engelse Football Insider. De twintigjarige verdediger annex middenvelder, die afgelopen seizoen verhuurd is aan Bristol Rovers, komt niet in de plannen voor van de Engelse club en zou daarom mogen vertrekken.

Het is de bedoeling dat Bogarde in de Eredivisie meer ervaring gaat opdoen. Tijdens zijn verhuurperiode bij Bristol Rovers kwam de Nederlander tot 36 wedstrijden, voordat hij in januari werd teruggeroepen. In de tweede helft van het vorige seizoen is Bogarde ook verhuurd aan de League One-club. Drie jaar geleden debuteerde hij in de hoofdmacht van Aston Villa in het met 1-4 verloren FA Cup-duel tegen Liverpool.

Artikel gaat verder onder video

Bogarde speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Feyenoord en stond te boek als een van de grootste talenten van de Rotterdamers. Zijn vertrek uit de jeugdopleiding was dan ook een forse aderlating voor Feyenoord. Lamare Bogarde is het neefje van Winston Bogarde en Danilho Doekhi en de broer van Melayro Bogarde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Riechedly Bazoer roemt ploeggenoot: 'De Gennaro Gattuso van AZ'

Riechedly Bazoer steekt na de overwinning van AZ op FC Twente (2-1) de loftrompet over Kristijan Belic.