Dit gebeurt er nu Luuk de Jong en Vangelis Pavlidis gelijk eindigen op de topscorerslijst

en zijn allebei de winnaars van de Willy van der Kuijlen-trofee 2023/24. De spitsen van AZ en PSV maakten 29 competitietreffers en zijn daardoor samen topscorer van de Eredivisie. Beide spelers krijgen de prijs uitgereikt op de Eredivisie Awards.

Pavlidis maakte zondag een doelpunt tegen FC Utrecht (3-3). Na Kees Kist (twee keer), Mounir El Hamdaoui, Vincent Janssen en Alireza Jahanbakhsh is voor de zesde keer een speler van AZ topscorer geworden van de Eredivisie. Alleen Kees Kist (34 doelpunten in 1978/79 en ook 29 goals in 1981/'82) wist vaker te scoren dan de huidige spits. Daarnaast is Pavlidis de vierde Griekse topschutter in de Eredivisie en zelfs de derde Griek in de laatste vier seizoenen (na Georgios Giakoumakis en Tasos Douvikas).

De Jong was zondag goed voor twee treffers tegen RKC Waalwijk (3-1 zege). Hij was eerder in 2018/19 topscorer van de Eredivisie (toen 28 goals) en is nu de zeventiende Eredivisie-speler met meerdere topscorerstitels. Deze eeuw lukte dat alleen Mateja Kezman (3) en Klaas-Jan Huntelaar (2). Luuk de Jong is de 21e topscorer in dienst bij PSV, waardoor de Eindhovenaren op gelijke hoogte komen met Ajax (21). Daarnaast gaat De Jong officieel de boeken in als de 'oudste' topscorer ooit: met een leeftijd van 33 jaar en 266 dagen streeft de spits Ruud Geels in 1980/'81 voorbij (destijds 32 jaar en 313 dagen).

Zevende keer een gedeelde topscorer

Zonder het coronaseizoen 2019/20 meegeteld is het voor de zevende keer in de historie dat niet één, maar twee spelers topscorer in de Eredivisie zijn geworden. Vorig jaar gebeurde dit ook met Xavi Simons en Tasos Douvikas (beiden 19 treffers). Zowel Vangelis Pavlidis als Luuk de Jong krijgen de Willy van der Kuijlen-trofee uitgereikt op de Eredivisie Awards. Deze awardshow wordt op maandag 2 september 2024 live uitgezonden op ESPN en YouTube.

De trofee is vernoemd naar de all-time Eredivisie topscorer Willy van der Kuijlen (311 goals). Georgios Giakoumakis won in 2021 de eerste editie, gevolgd door Sébastien Haller (2022), Tasos Douvikas en Xavi Simons (beiden 2023).

