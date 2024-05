Dennis te Kloese ziet Arne Slot vertrekken, maar blijft vertrouwen houden: 'Voortborduren op recente successen'

Dennis te Kloese mag officieel de sollicitatiegesprekken met hoofdtrainers gaan voeren nadat bekend is gemaakt dat Arne Slot volgend seizoen de coach is van Liverpool. Na drie jaar komt er een einde aan de samenwerking van Feyenoord en Slot. Te Kloes noemt Slot echt een ‘vakman’ en heeft vertrouwen in het vinden van een nieuwe trainer.

“We kunnen met trots en dankbaarheid terugkijken op de jaren dat Arne onze hoofdtrainer was. Onder zijn leiding en met een groep hele goede mensen om hem heen hebben spelers zich uitstekend ontwikkeld, is het publiek vermaakt met mooi voetbal en, zeker niet onbelangrijk, zijn prachtige resultaten behaald”, opent de directeur van de club uit de havenstad via de officiële kanalen.

Te Kloese weet wel zeker dat de nieuwe trainer van Liverpool verstand heeft van het spelletje. “Arne heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op Feyenoord, en daarmee niet alleen aan voetbalminnend Nederland maar ook over de grenzen laten zien waar we als club voor staan en toe in staat zijn. Liverpool krijgt er een buitengewoon vakman bij.”

Aan Feyenoord is het nu om een vervanger te vinden van de Nederlandse oefenmeester. “Het nadenken daarover is natuurlijk al een hele tijd geleden begonnen omdat wij ook wel wisten dat er een reële kans was dat het zou lopen zoals het nu is gelopen met Arne. Het fundament dat de afgelopen jaren is gebouwd is heel sterk met een groot team van vakmensen, maar de hoofdtrainer is natuurlijk wel een cruciale schakel daarin. Ik heb er vertrouwen in dat we een zeer geschikte kandidaat gaan vinden waardoor Feyenoord kan voortborduren op de recente successen.”

